Omicidio a Priverno vicino Latina: uomo ucciso dal figlio della compagna, lei è gravissima. Fermato un 30enne

Omicidio in centro a Priverno, in provincia di Latina: un uomo è stato ucciso, mentre la sua compagna risulta ferita in maniera gravissima.

Cosa si sa sull’omicidio a Priverno

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘Adnkronos’, ci sarebbe una lite in famiglia e, più precisamente, una discussione con il figlio della donna, all’origine dell’omicidio di un 49enne e del tentato omicidio della compagna 57enne avvenuti in via Madonna del Colle, in pieno centro a Priverno.

Sia la vittima dell’omicidio che la compagna sono stati colpiti alla testa con un corpo contundente, presumibilmente un vaso, nel corso della lite. La donna stata elitrasportata all’ospedale San Camillo di Roma: intubata e in prognosi riservata, è ricoverata in terapia intensiva con un trauma cranio-facciale.

I fatti sono avvenuti nelle prime ore del mattino di mercoledì 29 novembre in pieno centro a Priverno, nella provincia di Latina.

Fermato il figlio della donna

Secondo quanto riferito da ‘LaPresse’, è stato fermato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti il figlio della donna ferita a Priverno.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo si è scagliato contro il compagno della madre, colpito a morte, e dopo ha aggredito anche la donna.

Ad allertare i soccorsi, poco dopo le 6 del mattino di mercoledì 29 novembre, sono stati i vicini di casa.

