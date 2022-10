Oliviero Toscani, intervista e polemiche infuocate dopo le sue parole su elezioni, Berlusconi e Meloni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il fotografo Oliviero Toscani torna a far parlare di sé dopo l’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. Toscani ha detto la sua sulla situazione politica in Italia dopo le elezioni che hanno visto trionfare il centrodestra e Fratelli d’Italia in modo particolare. E non ha risparmiato aspre critiche ai principali esponenti politici che si apprestano a formare il nuovo governo. Parole che sono state contestate, sui social, dagli elettori e dai simpatizzanti del centrodestra.

Il richiamo alla Resistenza

Oliviero Toscani ha richiamato la Resistenza: “Non dobbiamo lasciare che la facciano gli altri, ognuno di noi deve partire subito e farla a modo suo”.

Interpellato sulla polemica sollevata da La Russa sulla foto di Mussolini, il noto fotografo ha detto che “tutti i simboli vanno tenuti, soprattutto quelli negativi perché ci fanno riflettere” anche perché “il fascismo lo abbiamo inventato noi italiani, è l’espressione tipica del nostro carattere nazionale”.

Cosa ha detto Oliviero Toscani su Giorgia Meloni

Le parole che hanno suscitato più polemiche sono state quelle su Giorgia Meloni. “Mi insultano a destra perché dico e penso che Meloni e i suoi siano inguardabili”, ha detto Oliviero Toscani a La Stampa.

Ecco le parole del fotografo sull’immagine di Giorgia Meloni: “Io non la sopporto anche esteticamente. Mi dà fastidio come parla, strabuzzando gli occhi, come posseduta. È tutta sbagliata, la regina di coattonia”.

“È di una banalità unica – ha aggiunto – La sua volgarità non è neanche interessante, è la Wanna Marchi della politica. Un’imbonitrice che strabuzza gli occhi e grida non si sa perché né a chi ‘è finita la pacchia’. Ma quale pacchia?”

Oliviero Toscani all’inaugurazione di una mostra dedicata alla sua carriera

Le parole di Oliviero Toscani su Berlusconi

Infine, interpellato su Silvio Berlusconi, Oliviero Toscani non si è risparmiato: “Ha rovinato l’Italia, bruciato la decenza che bene o male noi avevamo. Lui è stato la vera rovina dell’Italia, peggio di Mussolini”.

Per quanto riguarda l’immagine del Cavaliere, Toscani si è detto sorpreso del fatto che “lo lasciano esporsi in quella maniera impresentabile”.

“Quei capelli, la faccia, i denti, le liste: è un mostro impresentabile, mi imbarazzo per lui, poveretto”, ha concluso Oliviero Toscani.