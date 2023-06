Oliviero Toscani ancora contro Silvio Berlusconi: "Felice che non ci sia più". Ma lo sponsor si dissocia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Hanno suscitato molte polemiche le parole di Oliviero Toscani su Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Consiglio morto a 86 anni lo scorso 12 giugno: “Per fortuna Berlusconi è morto, ci rendiamo conto della dignità sociale che ci ha rubato?”. A neanche 24 ore di distanza il fotografo conferma il suo pensiero: “Sono felice che non ci sia più, felicissimo”.

Le parole di Toscani su Berlusconi

“Sì, sono uno di quelli che pensa che Berlusconi sia stato la rovina dell’Italia. Sono felice che non ci sia più, felicissimo“. Così Oliviero Toscani ribadisce all’Adnkronos quanto sostenuto ieri, martedì 20 giugno, nel corso di un evento a Napoli.

Il fotografo ha parlato del Cavaliere a Scampia, dove ha inaugurato un’opera composta dai suoi scatti realizzati a giovani del quartiere, nell’ambito del progetto sociale “Tutt’egual song’ ‘e criature”.

“Per fortuna Berlusconi è morto. Ci rendiamo conto della dignità sociale che ci ha rubato?”, ha detto Toscani. “Eravamo un paese dignitoso, con lui c’è stata una grande rovina, un bombardamento culturale e una grande deviazione dell’Italia negli ultimi tempi”.

Toscani: “Berlusconi è stato la rovina dell’Italia”

Dopo le polemiche di queste ore, oggi Oliviero Toscani conferma e rilancia quanto detto su Berlusconi: “Penso che la morte di Berlusconi sia stata una fortuna per questo paese e non sono l’unico a pensarlo. Berlusconi è stato la rovina dell’Italia, in tutto: la sua etica, la sua educazione, il modo di trattare le donne”.

“Ha avuto la possibilità di avere una maggioranza schiacciante in Parlamento – spiega – e non è riuscito a fare niente, quindi non è neanche un grande statista. Ha fatto interessi privati in atto d’ufficio, ha messo le mani dappertutto ma non ha migliorato niente“.

Fonte foto: ANSA “Se parliamo di Berlusconi all’estero ci prendono in giro, mentre in Italia quando qualcuno muore diventa santo. Ma il tempo mi darà ragione”, conclude.

Lo sponsor si dissocia

Le parole di Oliviero Toscani su Berlusconi però non sono piaciute allo sponsor che ha organizzato l’evento a Scampia, Smean Energy.

In una nota il presidente della società, Ranieri Roberto Ricciardi, prende le distanze: “Ci dissociamo in maniera categorica dalle affermazioni di Oliviero Toscani sul presidente Berlusconi, a cui riconosciamo di aver fatto tanto dal punto di vista imprenditoriale, politico, sociale e sportivo, per l’Italia e per gli italiani”.

“Non consentiamo a nessuno – continua – di strumentalizzare la nostra iniziativa di beneficenza, che ha come unico obiettivo quello di unire le migliori energie del territorio di Scampia e della Campania tutta, per ridare bellezza, dignità e speranza”.