Nuova allerta rossa per l'alluvione in Emilia-Romagna sabato 27 maggio: le zone che preoccupano di più

Mentre Giorgia Meloni difende Stefano Bonaccini come commissario per l’emergenza alluvione e molti comuni sono alle prese con il rischio sanitario, il maltempo non dà tregua all’Emilia-Romagna. Per l’undicesimo giorno di fila l’Arpae, l’agenzia regionale per l’ambiente, e la Protezione civile hanno diramato l’allerta rossa per rischio idraulico anche per sabato 27 maggio su mezza regione, in particolare sul versante romagnolo. Nonostante il livello di allerta meteo e idrogeologico sia di colore giallo, le criticità vengono considerate preoccupanti per le condizioni del terreno alluvionato, dato che la pioggia non sembra intenzionata a fermarsi.

Continua l’allerta rossa per rischio idraulico

Nel bollettino diramato da Arpae e Protezione civile riferito al 27 maggio si prevedono “condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura”.

Fonte foto: ANSA Una strada distrutta dal dissesto idrogeologico causato dall’alluvione in Emilia-Romagna

Come spiegano le autorità alle prese con la gestione dell’emergenza, le condizioni di criticità idraulica di colore rosso continueranno a persistere nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato ancora da livelli idrici elevati, anche in considerazione dei possibili temporali previsti.

“Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni di saturazione dei suoli favorevoli all’aggravamento dei dissesti di versante innescatisi nelle ultime settimane” si legge ancora nel bollettino.

Le zone interessate dall’allerta in Emilia-Romagna

Nella giornata di sabato, le province interessate dall’allerta rossa per l’elevata criticità idraulica continueranno ad essere quelle di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Il rischio di esondazioni e fiumi in piena interesseranno a livello di allerta giallo altri territori delle province di Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.

Rispetto all’allerta arancione per le criticità idrogeologiche segnalata in buona parte dell’Emilia-Romagna nella giornata di venerdì 26 maggio, per il 27 maggio è previsto un rischio più moderato di frane nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna, Forl’, Cesena e Rimini.

L’allerta gialla per quanto riguarda il meteo è invece prevista su tutta la regione, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.