Il maltempo non ferma il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara: rivolta social, tanti rivendono il biglietto

Il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara si farà, col cantante americano che non si fa fermare dal maltempo che ha messo in ginocchio l’intera Emilia-Romagna. Nonostante le condizioni non siano delle migliori e il contesto sia tutt’altro che di festa, l’organizzazione ha infatti deciso di confermare il concerto attirando non poche polemiche.

Concerto di Springsteen confermato a Ferrara

A confermare il concerto del cantante americano 73enne è stata la Barley Arts, società che ha organizzato l’evento. Il concerto, che prevede oltre 50mila spettatori, si terrà regolarmente al parco urbano Giorgio Bassani dove la macchina organizzativa è in movimento per permette lo svolgimento dell’evento.

“In questi quindici giorni abbiamo avuto una grandissima esperienza di persone che ci hanno permesso oggi di essere in condizione, dal punto di vista dello spettacolo e dell’allestimento dell’arena, di essere in sicurezza e di essere tranquilli che quando apriremo le porte, il pubblico sarà servito in maniera adeguata e lo spettacolo si svolgerà regolarmente” ha fatto sapere Claudio Trotta, organizzatore del concerto.

La pioggia si è fermata ieri a Ferrara e il montaggio del palco è proseguito senza problemi, anche se le polemiche non mancano vista la situazione d’emergenza che sta vivendo l’Emilia-Romagna.

Polemiche per il concerto

Si attende il via libera definitivo della Commissione vigilanza per confermare effettivamente il concerto del “Boss”, ma sui social è scoppiata la polemica.

A puntare il dito è il mondo della politica, con la consigliera comunale del Gruppo Misto Anna Ferraresi che attacca il sindaco Alan Fabbri il cui pensiero è “mettere in atto il grande agognato evento di Springsteen, incuranti del dolore”.

“Mi chiedo con quale spirito canteranno a squarciagola mentre a pochi chilometri persone hanno perso tutto” polemizza un utente su Twitter.



Altri ancora i commenti di utenti che ricordano che “una volta si andava a spalare e aiutare chi era sommerso nel fango non a cantare e ballare”.

E non manca chi ironizza su un possibile tweet di Salvini, ricordando il messaggio-gaffe del ministro.

Fan rivendono i biglietti

Se non bastasse la polemica, Springsteen potrebbe trovarsi a esibirsi al parco Bassani davanti a un pubblico ridotto. Diversi, infatti, sono i fan che hanno deciso di rivendere il proprio biglietto per l’evento.

Tra chi lo fa per protesta e altri che invece temono per la propria incolumità, nelle ultime ore sono centinaia i biglietti messi in vendita sui siti specializzati com Fansale, col concerto che era andato sold out subito dopo l’apertura delle vendite dei tagliandi d’ingresso.