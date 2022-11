Notte di violenze a Napoli: uomo pestato con una mazza da baseball, altri feriti in tentate rapine

C’è stata una serie di violente aggressioni nella notte a Napoli, in diversi quartieri della città. Le forze dell’ordine sono già all’opera per cercare di individuare gli autori delle violenze, mentre diverse persone coinvolte sono rimaste ferite e sono state soccorse e portate in ospedale.

Uomo aggredito con una mazza da baseball nel quartiere Ponticelli

Secondo quanto riporta La Repubblica, nel quartiere Ponticelli un uomo di 52 anni ha riportato un trauma cranico, ecchimosi, contusioni multiple e una sospetta frattura all’avambraccio destro a seguito di un feroce agguato.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo è stato aggredito da alcuni sconosciuti che lo hanno avvicinato in sella a uno scooter, mentre il 52enne si trovava nella sua auto lungo via Mastellone. Uno di loro avrebbe quindi brandito una mazza da baseball con cui ha rotto il lunotto dell’auto.

La vittima è stata intimata a uscire dal veicolo e sarebbe stata picchiata con la suddetta mazza da baseball, riportando ferite ritenute guaribili in 30 giorni.

Tentata rapina nel quartiere Chiaia, un uomo ferito a un polpaccio con un colpo di pistola

Oltre all’aggressione con la mazza da baseball a Ponticelli, sempre nella serata di ieri si sono verificate altre violenze, nel quartiere di Chiaia, in pieno centro. Alcuni malintenzionati si sarebbero avvicinati a due persone con l’intenzione di rapinarle.

Uno dei due, un uomo di 50 anni sorvegliato speciale, avrebbe reagito al tentativo di rapina e in risposta gli sconosciuti hanno esploso un colpo di pistola che lo ha ferito al polpaccio destro, secondo quanto riporta La Repubblica. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.

Tentata rapina a San Giovanni a Teduccio, un uomo accoltellato a una gamba

Aggressione anche nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito a una gamba sinistra con un coltello mentre camminava a piazza San Giovanni Battista.

Anche lui sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina: dei malintenzionati avrebbero tentato di strappargli l’orologio per poi ferirlo alla gamba dopo la reazione dell’uomo.

Qualche giorno fa, sempre a Napoli, una giovanissima ragazza trans si è tolta la vita a causa degli episodi di bullismo che l’avevano spinta a isolarsi sempre di più.