Nicolò Pirlo e un amico aggrediti a Torino: quattro giovani provano a entrare in auto, poi tirano sassi

Aggressione contro Nicolò Pirlo, figlio del campione Andrea Pirlo, e un amico: i due si trovavano in auto per le vie Torino. A un certo punto quattro giovani hanno provato ad aprire le portiere e non riuscendoci hanno reagito prendendo a calci il mezzo, sputando e tirando sassi.

Auto presa a calci e sassi per le vie di Torino

Il fatto, avvenuto nella serata di giovedì 16 febbraio, è stato denunciato da Nicolò Pirlo tramite una storia di Instagram.

Nel video, girato subito dopo l’aggressione contro il veicolo, si vedono i quattro ragazzi camminare sul marciapiede parallelamente all’auto di Pirlo e dell’amico, che procede a passo d’uomo.

Tutti i giovani del gruppetto sono intabarrati in cappucci e berretti che ne rendono difficile l’identificazione. Ogni tanto si fermano, si guardano le spalle, poi continuano a procedere.

Ancora sassi contro l’auto

Accorgendosi di essere ripreso, uno del gruppo a un certo punto torna a tirare una pietra contro l’auto.

Il video di Nicolò Pirlo riporta una scritta: “È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?”

Chi è Nicolò Pirlo e cosa fa

Il 19enne Nicolò Pirlo è il figlio di Deborah Roversi e di Andrea Pirlo, gloria del calcio italiano e attuale allenatore della squadra turca Fatih Karagümrük Spor Kulübü con sede a Istanbul. Nicolò ha tre fratelli: Angela, Tommaso e Leonardo.

Dopo avere seguito le orme paterne provando la carriera professionistica nel calcio, ha deciso di orientarsi altrove. Il calcio rimane, ma come passione e come strumento per fare beneficenza e per attirare visibilità su cause umanitarie.

Cosa farà da oggi in poi lo spiega lui stesso, annunciandolo su Instagram con la frase “Dal calcio alla moda. Sto cambiando la mia vita“.

Pirlo junior ha infatti deciso di dedicarsi alla moda con un brand personale.