Nicki Minaj fermata per droga all'aeroporto di Amsterdam in Olanda: l'accusa di "sabotaggio" della cantante

La cantante Nicki Minaj è stata fermata per possesso di droga mentre si trovava all’aeroporto di Amsterdam in Olanda. Secondo l’artista, successivamente rilasciata, qualcuno vorrebbe sabotare il suo tour. Il concerto previsto a Manchester nella serata di sabato 25 maggio è stato rinviato.

Cosa è successo a Nicki Minaj ad Amsterdam

Nella giornata di sabato 25 maggio la cantante Nicky Minaj è stata fermata all’aeroporto Schiphol di Amsterdam per il possesso di droghe leggere.

“Dicono di aver trovato dell’erba“, ha scritto l’artista sul social network X.

L’artista è stata successivamente rilasciata dalla custodia poco prima delle 21 di sabato 25 maggio, ma, come riferito dalla polizia olandese a ‘Sky News’, dovrà pagare una multa non rivelata per “aver esportato illegalmente droghe leggere dai Paesi Bassi in un altro paese”.

Interpellato su Nicki Minaj, Robert van Kapel, portavoce della polizia olandese, in precedenza aveva dichiarato a ‘NBC News’: “Possiamo confermare di aver arrestato una donna americana di 41 anni all’aeroporto di Schiphol a causa del possesso di droghe leggere”.

Lo sfogo social di Nicki Minaj

Su Instagram, Nicki Minaj si è sfogata per quanto accaduto, parlando di “persone pagate un sacco di soldi per cercare di sabotare un tour“.

Fonte foto: ANSA

La cantante Nicki Minaj sul red carpet del Met Gala 2024.

Rinviato il concerto di Nicky Minaj a Manchester

Nicki Minaj non è riuscita ad arrivare a Manchester in tempo per prendere parte al suo concerto in programma nella serata di sabato 25 maggio. Nicki Minaj si è scusata su X: “Per favore, accettate le mie scuse più profonde e sincere”.

L’evento è stato rinviato. Sul sito dell’arena Co-op, sede del concerto, si legge: “L’esibizione programmata di Nicki Minaj al Co-op Live di Manchester sabato 25 maggio è stata rinviata. I biglietti rimarranno validi per lo spettacolo riprogrammato. Nonostante i migliori sforzi di Nicki per esplorare ogni strada possibile per realizzare lo spettacolo di stasera (sabato 25 maggio, ndr), gli eventi di oggi (sabato 25 maggio, ndr) lo hanno reso impossibile. Siamo profondamente delusi dal disagio che ciò ha causato. Maggiori informazioni saranno disponibili presso il punto vendita”.

Nicki Minaj si esibirà alla Co-Op Live Arena di Manchester nella serata di giovedì 30 maggio.