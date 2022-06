Neonato trovato morto in un bidone dell'immondizia: la scoperta della polizia

Terribile scoperta a Belas, in Portogallo, dove un neonato è stato ritrovato morto all’interno di un bidone della spazzatura. Il corpicino è stato trovato nella notte di domenica 26 giugno. La polizia deve ancora fare completa chiarezza sul caso, ma i primi dettagli emersi sulla vicenda appaiono inquietanti.

Il ritrovamento del neonato

Stando a quanto riferito da ‘CnnPortugal’, il corpo del neonato è stato trovato domenica notte dopo che era stato richiesto un intervento medico a casa di una donna con un’emorragia vaginale, compatibile un aborto o un parto.

I sanitari hanno, quindi, informato la polizia. Gli agenti si sono recati nella zona di residenza della donna, trovando il neonato in un bidone della spazzatura. I medici hanno tentato di rianimare il piccolo, ma non c’è stato nulla da fare e il piccolo è stato dichiarato morto.

Chi ha abbandonato il neonato

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da ‘CnnPortugal’, a sbarazzarsi del neonato, che sarebbe nato vivo, sarebbero stati i parenti della madre. Il caso è sotto la giurisdizione della Polizia Giudiziaria, a cui spetterà il compito di fare completa chiarezza sulla vicenda.

Come sta la mamma del neonato

La madre del neonato trovato morto in un cassonetto della spazzatura a Belas, in Portogallo, è attualmente ricoverata in gravi condizioni di salute all’ospedale Amadora-Sintra, a seguito di emorragie postpartum.

Allo stato attuale, non si sa se la donna o i suoi parenti abbiano rilasciato delle dichiarazioni a proposito della nascita del bimbo e del suo abbandono all’interno di un bidone della spazzatura. La ricostruzione dei fatti attuale ha stabilito due punti fermi (almeno per il momento): il bimbo sarebbe nato vivo e poi sarebbe stato collocato nel bidone dell’immondizia dai parenti della madre.