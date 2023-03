Neonato arriva morto all'ospedale di Roma dopo circoncisione fatta in casa a Colonna: il sospetto sul rituale

Un neonato di soli 20 giorni è arrivato morto al Policlinico di Tor Vergata di Roma, dove era stato trasportato d’urgenza nella mattinata di venerdì 24 marzo.

Il sospetto

Il sospetto, stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, è che il decesso del bimbo, di nazionalità nigeriana, sia legato a un’emorragia conseguenza di una circoncisione rituale fatta in casa.

La richiesta di aiuto della madre

Sulla base di quanto appreso e riportato dall’agenzia ‘ANSA’, la madre del neonato, che viveva a Colonna, ha fermato una pattuglia dei Carabinieri con il piccolo in braccio, per chiedere aiuto. Così è partita la disperata corsa in ospedale, purtroppo rivelatasi inutile.

Fonte foto: Tuttocittà.it La cittadina di Colonna si trova a sud-est di Roma.

Al momento, la madre del bimbo è ascoltata dai carabinieri di Colonna, centro dove viveva, allo scopo di poter ricostruire quanto avvenuto prima della morte del neonato. Sull’episodio sono al lavoro i pm di Velletri, che hanno disposto l’autopsia sul corpo del piccolo, di soli 20 giorni.

Neonato arrivato morto in ospedale a Roma: possibili indagati

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, non si esclude che già nelle prossime ore ci possano essere indagati per omicidio in relazione alla morte del neonato arrivato senza vita in ospedale.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.