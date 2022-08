Napoli, bimbo di 3 anni muore in incidente in scooter col padre

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Dramma a Napoli, dove nella giornata di venerdì 26 agosto un bambino di 3 anni e mezzo è morto in seguito a un incidente stradale. Il piccolo viaggiava in sella a uno scooter guidato dal padre.

La ricostruzione dei fatti

Lo scooter su cui era a bordo il bambino, guidato dal padre, si è scontrato attorno alle 15 di venerdì, nel quartiere Vasto di Napoli, con un’automobile guidata da una donna all’incrocio tra via Pavia e via Parma.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘Adnkronos’, nel violento scontro il bambino, che sedeva sul sellino davanti al papà, è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza. Il piccolo ha riportato gravi ferite alla testa. Trasportato all’ospedale pediatrico Santobono, il bambino è deceduto domenica 28 agosto.

L'incidente stradale è avvenuto nel quartiere Vasto di Napoli, all'incrocio tra via Parma e via Pavia.

Aperta un’inchiesta per omicidio stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Napoli della sezione San Lorenzo, che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e a ricostruire quanto accaduto.

La Procura ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio stradale. Le indagini punteranno a individuare le responsabilità per la morte del bambino che, a causa della sua piccola età e stando a quanto stabilito dal Codice della strada, non avrebbe potuto essere trasportato a bordo di un motoveicolo.

Si attendono i test

A fare maggiore chiarezza su quanto accaduto nel quartiere Vasto di Napoli nella giornata di venerdì 26 agosto saranno anche i risultati dei test tossicologici effettuati sulle persone coinvolte nell’incidente. Per il momento, non sono ancora pervenuti.