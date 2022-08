Napoli, 34enne investita e uccisa da una moto: a dicembre il fratello era morto nello stesso modo

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tragedia nel Lungomare di Napoli. Una donna di 34 anni mentre attraversava la strada in via Caracciolo ha perso la vita dopo essere stata investita da una moto di grossa cilindrata. Si chiamava Elvira Zriba. Solo otto mesi fa suo fratello aveva perso la vita in una modalità analoga.

La dinamica dell’incidente

A spiegare la dinamica dell’incidente che ha provocato la morte della 34enne è stato il consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto reso noto sulla sua pagina Facebook, la moto era guidata da un ragazzo di 30 anni che in quel momento stava impennando.

Insieme a lui, sul sedile posteriore, vi era una ragazza. Entrambi erano sprovvisti del casco. Il tragico impatto è avvenuto all’altezza del pontile della compagnia di navigazione Snav. Una “zona pericolosissima” secondo Borrelli, in quanto “corrono sempre e avvengono spesso incidenti”.

Fonte foto: Virgilio Notizie L’incidente si è verificato sul Lungomare di Napoli, in via Caracciolo

Elvira Zribra è stata centrata in pieno dal mezzo a due ruote. Stando a quanto riportato dal consigliere campano di Europa Verde in base alle testimonianze, il motociclista stava procedendo a più di 100 km orari.

“Una velocità talmente elevata – ha scritto – che il ciclomotore ha proseguito per oltre 500 metri“.

I soccorsi

Subito dopo l’incidente sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. Feriti, anche se non gravemente, il 30enne alla guida della moto e la sua passeggera. I due sono stati trasportati all’Ospedale del Mare e al Cardarelli.

Invece la donna investita mentre attraversava la strada, come scrive ‘la Repubblica’, è stata soccorsa e ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Paolo, dove poi è deceduta. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale.

La morte del fratello

La stessa sorte di Elvira Zriba era toccata al fratello 36enne Mustapha nel dicembre dello scorso anno.

Era stato travolto da un’auto a Pianura, nella periferia di Napoli, mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica a pedalata assistita. L’uomo alla guida del mezzo dopo averlo travolto non si era fermato a prestare soccorso ed era fuggito.

Il 36enne era morto in ospedale dopo quattro giorni di agonia. Il pirata della strada era poi stato rintracciato circa un mese dopo: in seguito all’incidente aveva provveduto a riparare il veicolo per nascondere tutte le tracce.