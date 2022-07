Napoli, 15enne accoltellato nel centro storico "senza motivo": è gravissimo, le prime indagini

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una serata come tante altre nelle vie del centro storico di Napoli, poi l’aggressione: un 15enne incensurato è stato accoltellato da uno sconosciuto che poi si è dato alla macchia.

15enne accoltellato al petto a Napoli

Una prima ricostruzione è stata resa possibile dalla testimonianza degli amici della vittima.

Il ragazzo, un 15enne risultato incensurato, stava trascorrendo una serata nella zona universitaria della città partenopea.

Fonte foto: TuttoCittà Napoli, il luogo dell’aggressione

Poco dopo le 23 della serata di sabato 23 luglio, in Vicoletto II San Giovanni Maggiore, sarebbe arrivato uno sconosciuto che ha accoltellato all’addome il 15enne per poi sparire nel nulla.

La corsa in ospedale

Il ragazzo è stato dunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dove è stato sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico.

Subito dopo il 15enne è stato trasportato all’ospedale del Mare del quartiere Ponticelli.

Secondo le notizie riportate dalla stampa locale, le condizioni del 15enne risulterebbero gravissime e la prognosi rimane riservata.

Il ragazzo ha riportato una “ferita da punta e taglio ipocondrio destro”.

Le indagini

I carabinieri sono giunti alle 23:30 al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini su segnalazione del 118 e hanno interrogato gli amici della vittima.

I ragazzi hanno riferito che mentre si trovavano in un locale di Vicoletto II San Giovanni Maggiore, nei pressi di Palazzo Giusso e della Piazzetta Orientale, un uomo sarebbe sopraggiunto alle spalle del loro amico, avrebbe scansato la ragazza che si trovava di fianco al 15enne e avrebbe colpito quest’ultimo all’improvviso.

“Pensavo che fosse un pugno”, ha riferito il ragazzo subito dopo. La comitiva è stata subito assistita da due passanti che hanno allertato il 118.

I carabinieri si sono portati sul punto indicato dagli amici come luogo dell’aggressione e non hanno rinvenuto tracce di sangue.

La ricostruzione fornita dagli amici della vittima è ancora al vaglio degli inquirenti. Il 15enne è residente a Marano (Napoli).

Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. L’area, secondo le prime indagini, non risulterebbe frequentata da baby gang né da altri gruppi criminali.

I ragazzi hanno negato qualsiasi screzio precedente all’aggressione e qualsiasi provocazione.

I genitori: “Serve più sorveglianza”

‘Repubblica’ ha raccolto lo sfogo dei genitori del 15enne accoltellato a Napoli.

Il padre riferisce: “In questo momento desidero solo che mio figlio possa guarire e lasciare presto l’ospedale, e naturalmente spero che chi gli ha fatto del male venga individuato e arrestato. Ci vorrebbero più controlli nelle strade, perché è assurdo che un ragazzo perbene, uscito solo per trascorrere qualche ora in compagnia degli amici, si ritrovi in queste condizioni”.

La madre aggiunge: “Serve maggiore vigilanza, questi episodi non devono accadere più, lo spero per tutti i ragazzi come mio figlio”.

Nelle scorse settimane Napoli è stata il teatro di altri due accoltellamenti a danni di minori: un 13enne è stato accoltellato mentre seguiva una partita di calcetto, mentre una 12enne ha subito un’aggressione da parte di un ex fidanzatino di 16 anni.