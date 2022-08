Nancy Pelosi e il caso Taiwan, arriva la reazione della Russia: sale la tensione a livello internazionale

Sale la tensione a livello internazionale. L’attesa visita a Taiwan di Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti Usa, sta provocando un’escalation di minacce, con la Cina più agguerrita che mai. Pechino ha riferito di essere pronta a schierare l’esercito. Pronta la sponda russa. Nelle scorse ore a dare sostegno ai vertici di stato cinese è stato un fedelissimo di Vladimir Putin, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Caso Taiwan, sale la tensione: la Russia attacca gli Usa ed esprime solidarietà a Pechino

“In questo momento non possiamo dire con certezza” se Nancy Pelosi “andrà o meno” a Taiwan, “ma certamente possiamo affermare che è mera provocazione tutto ciò che riguarda questo viaggio e una possibile visita a Taiwan” della speaker della Camera dei rappresentanti Usa. Si è pronunciato Peskov, le cui dichiarazioni sono state riportate dall’agenzia russa Tass.

“Ancora una volta – ha aggiunto il portavoce del Cremlino – vogliamo sottolineare che siamo solidali con la Cina”. Si ricorda che Pechino non ha mai condannato in modo ferreo l’invasione russa dell’Ucraina.

Fonte foto: ANSA

“Il suo approccio molto, molto sensibile su questa questione è comprensibile, è assolutamente giustificato. E invece di rispettare queste sensibilità, purtroppo gli Usa scelgono la strada del confronto. Possiamo solo esprimere rammarico”, ha concluso Peskov.

Cosa si sa del viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan

Il viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan, per ora, ha trovato conferme sui media locali, come il Liberty Times, e su parte di quelli americani. La speaker della Camera Usa, secondo quanto trapelato, dovrebbe atterrare all’aeroporto Sonshan di Taiwan in serata, intorno alle 22 locali, le 16 in Italia. La presidente taiwanese Tsai Ing-Wen non ha confermato né smentito l’arrivo di Nancy Pelosi.

Le minacce di Pechino

Pechino, laddove dovesse concretizzarsi la visita della politica statunitense, ha dichiarato di essere pronta a usare “misure decise e forti” e che gli Stati Uniti “pagheranno un prezzo” per la scelta della Pelosi di dirigersi a Taiwan.

Pur trattandosi di uno stato indipendente, i vertici cinesi hanno sempre dichiarato di ritenere Taiwan parte integrante del territorio della Repubblica Popolare.