Myrta Merlino assente da Pomeriggio 5 dopo le voci sulla sostituzione a Mediaset: chi c'è al suo posto

Si rincorrono le voci di una crisi tra Myrta Merlino e Mediaset. Il programma, di cui ha preso la conduzione dopo l’addio (obbligato) di Barbara D’Urso, non riesce a mantenere il pubblico attaccato allo schermo come in passato. L’aria di crisi però potrebbe non avere nulla a che fare con l’assenza da Pomeriggio 5 della puntata odierna, che invece sarebbe dovuta a un impegno precedente. Chi condurrà al posto di Merlino? La risposta è un altro nome di Mediaset: Giuseppe Brindisi.

Myrta Merlino assente

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 non sarà Myrta Merlino a presentare il programma. La conduttrice si è assentata per motivi personali e che non sembrano legati al destino della conduzione dello show pomeridiano di Mediaset.

L’assenza con sostituzione da parte del collega Giuseppe Brindisi (che aveva già preso il suo posto in un’altra occasione) potrebbe essere l’anticamera della crisi. L’indiscrezione è stata lanciata da alcune voci di corridoio giunte al portale Dagospia, che si occupa proprio di questo.

Fonte foto: Ansa Myrta Merlino

Crisi a Pomeriggio 5

Problemi in casa Pomeriggio 5. Secondo Dagospia infatti c’è malumore per i dati deludenti di Auditel, che segnano la crisi di Pomeriggio 5 dopo l’addio di Barbara D’Urso. Il programma non navigava più da tempo in buone acque, ma l’arrivo di Myrta Merlino non ha aiutato.

Ascolti migliori invece per Giuseppe Brindisi, che ha preso il posto della conduttrice durante la settimana sanremese. La sostituzione con Brindisi (conduttore di Zona Bianca) potrebbe essere un segnale?

Chi potrebbe condurre Pomeriggio 5

Se non Myrta Merlino o Giuseppe Brindisi, chi altri potrebbe condurre Pomeriggio 5? L’interesse di Mediaset è fare spettatori e non sono molti i nomi di fiducia di Mediaset che hanno tempo extra per la conduzione di un programma impegnativo come lo show pomeridiano.

Compaiono, nel toto nomi, diverse personalità interessanti. A proporle sarebbe proprio Dagospia, secondo cui Veronica Gentili, Federica Panicucci e Cesara Buonamici sarebbero più che adatte a soffiare il posto a Myrta Merlino.