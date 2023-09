Barbara D’Urso ha spiegato cosa è successo davvero con Mediaset: il post di sfogo dopo 15 anni di Pomeriggio5

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È passata un’intera estate senza avere notizie in merito a Barbara D’Urso e la nuova edizione di Pomeriggio5 senza di lei. In un lungo post online l’ex conduttrice dello show pomeridiano ha salutato e incoraggiato la nuova proprietaria di casa, Mirta Merlino. Nel messaggio di sfogo Barbara D’Urso sottolinea l’allontanamento dalla trasmissione improvviso e senza possibilità di replica, né di saluto al suo pubblico.

Lo sfogo online

Dopo 15 anni alla conduzione di Pomeriggio5, Barbara D’Urso ha atteso diverse settimane prima di raccontare i fatti che l’hanno vista allontanata dalla trasmissione. Subito dopo il famoso comunicato di Mediaset, l’ex conduttrice aveva rilasciato un’intervista per Repubblica nella quale commentava a caldo e con sorpresa l’addio al programma.

Nel post pubblicato online, sul suo profilo Instagram, D’Urso ripercorre la storia del suo programma, fatta di basso budget, ma anche di grandi successi negli ascolti.

Le parole di Barbara D’Urso

Il post di Instagram di Barbara D’Urso è un post carosello, cioè composto da diverse immagini che la ritraggono nelle edizioni di Pomeriggio5 nel corso degli anni: a partire dalla prima edizione, fino alla 15esima e ultima da lei condotta. Il post si apre con un ricordo verso il programma: “Tra pochi giorni prenderà il via la 16sima edizione di pomeriggio cinque, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome”.

Il post prosegue raccontando le vicissitudini di origine del programma, stesso, nato il 1 settembre del 2008 insieme a Claudio Branchino. Fu con lui che venne prima ideato Mattino5 e poi Pomeriggio5, oltre a Domenica5.

L’incoraggiamento alla nuova conduttrice

Nel post si evince la totale abnegazione di Barbara D’Urso nei confronti del programma, tanto che lei stessa racconta di non aver mai saltato un solo appuntamento. “Qualsiasi cosa sia accaduta nella mia vita, io ero lì, ligia soprattutto all’impegno, per me inviolabile, che ho assunto con voi”.

Pomeriggio5 era la casa di Barbara D’Urso e ora ha passato le chiavi, non volente, a un’altra conduttrice. “Ora le chiavi di quella casa sono state date a Mirta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo”. Con il cambio di direzione Pomeriggio5 tornerà ai fasti di un tempo: una durata maggiore, la presenza in studio del pubblico e una collocazione del palinsesto più favorevole. Barbara D’Urso non si spiega i motivi per i quali nelle ultime due edizioni lei e il suo programma sono stati penalizzati, ma “l’unica cosa che mi dispiace, come sapete, e non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme”.