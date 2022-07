Morto Tony Sirico, celebre attore de "I Soprano": aveva 79 anni, l'annuncio dell'agente e il dolore sui social

Un altro lutto scuote il mondo del cinema americano. A pochi giorni dalla morte di James Caan, il Sonny Corleone de “Il Padrino”, nelle score ore è venuto a mancare Tony Sirico, celebre attore che ha raggiunto il massimo successo interpretando Paulie Gualtieri ne “I Soprano”.

Morte Sirico, l’annuncio del manager

A dare l’annuncio della morte di Tony Sirico, al secolo Gennaro Anthony Sirico Jr, è stato il suo agente Bob McGowan. Il manager, comunicando la notizia del decesso del suo assistito, non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause della morte.

Sirico, che aveva 79 anni, è stato definito da Bob McGowan come “un cliente di lunga data molto fedele”.

Anche il fratello Robert, su Facebook, ha annunciato la morte dell’attore: “È con grande tristezza, ma con incredibile orgoglio, amore e tanti bei ricordi, che la famiglia di Gennaro Anthony ‘Tony’ Sirico desidera informarvi della sua morte avvenuta la mattina dell’8 luglio 2022. La famiglia è profondamente grata per le numerose espressioni di amore, preghiera e cordoglio e chiede al pubblico di rispettare la sua privacy in questo momento di lutto”.

Il dolore sui social

Tra i primi a scrivere sui social un pensiero per il compianto Tony Sirico c’è stato Michael Imperioli, attore co-protagonista della serie “I Soprano”. Tramite Instagram l’artista ha salutato Sirico: “Tony era unico: duro, fedele e generoso come non ho mai visto nessuno in vita mia“.

“Sono stato al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte. Ma la sua è stata soprattutto buona. E abbiamo riso tanto insieme” ha ricordato l’attore. In tanti, sotto il post di Imperioli, hanno commentato mostrando il proprio dolore e il dispiacere per la morte dell’italo-americano che in carriera ha ottenuto tanti successi nel piccolo e grande schermo.

Chi era Tony Sirico

Nato a Brooklyn, ma di origini campane, Sirico era diventato un attore popolare dopo una serie di ruoli in film come “Quei bravi ragazzi”, “Pallottole su Broadway”, “La dea dell’amore'” “Gotti”, “Cop Land”, “Harry a pezzi” e “Mickey occhi blu”.

Da giovane, prima dell’esperienza da attore, era stato legato al clan mafioso della famiglia Colombo, una di quelle che controllavano e controllano tutt’ora New York, lavorando per il boss Carmine Persico. Sirico, dunque, nella sua parte ne “I Soprano” ha portato sul set un po’ di vita vera, mettendo però dei paletti chiari prima che fosse inserito nel cast della serie. Prima di accettare il ruolo, infatti, Sirico chiese che il suo personaggio non diventasse mai un informatore della polizia.