Morto Teo Segale discografico e firma di Rumore: aveva solo 47 anni, era stato anche un batterista

Mondo della musica in lutto per la morte di Teo Segale, discografico nonché firma di numerosi magazine musicali. Anche batterista, Segale è morto all’età di 47 anni.

Morto Teo Segale

A dare la notizia della morte dell’artista è stato il magazine Rumore, che ha ricordato il suo collaboratore nonché firma a livello discografico.

Teo Segale è morto all’età di 47 anni, ma al momento non è trapelata alcuna notizia sulla natura del decesso dell’uomo. Secondo quanto si apprende, Segale sarebbe stato stroncato da un improvviso attacco di cuore.

Chi era Teo Segale

Classe 1977, Teo Segale è stato, come detto, una firma a livello discografico per l’agenzia SpinGo! a Milano. Capace di promuovere numerose etichette in Italia, come Century Media Records, Warp, Earache, PIAS, è stato anche socio e cofondatore dei popolari club e locali milanesi Santeria seguendone la programmazione.

Ha cofondato il festival SoloMacello ed è stato batterista dei “Liquido di Morte”.

Negli ultimi anni si occupava dell’organizzazione di eventi di stand up comedy a Milano e della programmazione artistica dei concerti a Spazio Teatro 89. Oltre che consulente per Radio Raheem, conduceva il programma Tenebre e aveva lavorato alla realizzazione del podcast Forgotten Tapes.

Il ricordo degli amici

La notizia della morte di Teo Segale ha sconvolto chi lo conosceva. Gabriele Gramaglia, amico e collaboratore, ha ricordato il 47enne come “un mito”.

La redazione di Rumore, invece, lo ha ricordato come fonte di ispirazione per “mille cose bellissime fatte per la musica”

In segno di lutto Radio Raheem ha fatto sapere che ogni trasmissione prevista per il pomeriggio è stata sospesa per ricordare il consulente e conduttore radiofonico di Tenebre.