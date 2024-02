Morto il giornalista Ernesto Assante di Repubblica a 66 anni: il critico musicale lascia moglie e due figli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ernesto Assante, celebre giornalista e critico musicale di ‘Repubblica‘ è morto all’età di 66 anni. Lascia la moglie e due figlie.

L’annuncio della morte di Ernesto Assante

L’annuncio del decesso di Ernesto Assante è arrivato nella serata di lunedì 26 febbraio, proprio su ‘Repubblica’.

Assante, il 12 febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo che aveva seguito, aveva festeggiato il suo 66esimo compleanno. Nella serata di domenica ha accusato un malore per un ictus. Le cure in ospedale si sono rivelate purtroppo inutili.

Ernesto Assante (a destra), con Luciano Ligabue.

Chi era Ernesto Assante

Nato a Napoli nel 1958, dopo gli inizi in radio e l’esperienza come critico musicale del ‘Manifesto’, nel 1979 Ernesto Assante è arrivato a ‘Repubblica’, dove è stato critico musicale e poi caporedattore, inventore del settimanale Musica, ideatore di Computer Valley e Computer, Internet e Altro e direttore di McLink e Kataweb. Ha collaborato anche con settimanali come ‘Epoca’, ‘L’Espresso’, ‘Rolling Stone’ e ‘Rockol’.

Assante ha curato alcune voci relative al pop e al rock per la Treccani.

In tv, è stato consulente musicale per Domenica In, Orecchiocchio, Doc e autore di Sanremo Rock e del Cantagiro. Ha collaborato in Rai anche a programmi come L’importante è avere un piano con Stefano Bollani, Una storia da cantare con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero e Ci vuole un fiore con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini.

Ha firmato la prima edizione del Pavarotti & Friends nel 1992 e diversi show con Fabrizio Frizzi, Eleonora Brigliadori, Renzo Arbore, Milly Carlucci, Elisabetta Gardini, Loretta Goggi. Ha realizzato, come ideatore e autore, sette edizioni del Premio Italiano per la Musica di Italia 1, condotte da Serena Dandini e Linus.

Dal 2013 è stato ideatore, autore e conduttore, con Gino Castaldo, di Webnotte. Numerosi sono i saggi che ha firmato, alcuni dei quali in coppia con Gino Castaldo, con cui dal 2005 ha tenuto a Roma le celebri Lezioni di rock.

Dal 2003 al 2009, Ernesto Assante ha insegnato Teoria e tecnica dei nuovi media e poi Analisi dei linguaggi musicali alla facoltà di Scienze della comunicazione dell’università La Sapienza a Roma.

I messaggi dei cantanti per Ernesto Assante

Molti cantanti hanno inviato messaggi social per ricordare Ernesto Assante. Su ‘Repubblica’, Luciano Ligabue ha scritto: “La leggerezza di Ernesto Assante era il suo modo per rispettare la musica”.

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, invece, ha descritto il giornalista e critico musicale così: “Grande, analitico, spietato, coinvolto, appassionato, innamorato e sempre pronto allo sconvolgimento delle sue stesse convinzioni quando la musica aveva ragione e lui non sapeva darle torto”.