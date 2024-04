Morto Roberto Falcone ex sindaco di Venaria, il primo eletto col M5S in Piemonte: aveva solo 57 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex sindaco di Venaria, Roberto Falcone, è morto nella notte tra giovedì e venerdì a soli 57 anni. Eletto nel giugno 2015 col Movimento 5 Stelle, è stato il primo sindaco M5S della storia in Piemonte. Falcone si era poi dimesso, nel giugno del 2019, per divergenze con la sua stessa maggioranza.

Morto Roberto Falcone: il cordoglio dell’attuale sindaco di Venaria

La notizia del decesso di Roberto Falcone è stata confermata su Facebook dall’attuale sindaco di Venaria, Fabio Giulivi: “Siamo senza parole e sconvolti nell’apprendere della scomparsa questa notte di Roberto Falcone. Un malore improvviso ha stroncato la vita dell’ex Sindaco della nostra Città. Ho deciso di annullare la manifestazione di questa sera legata al Giro d’Italia in segno di rispetto e di lutto”.

Fabio Giulivi ha poi scritto: “Poco fa ho sentito Alessandra per porgere a lei e ai figli tutta la vicinanza ed il cordoglio della nostra comunità in questo momento di immenso dolore. Ciao Roberto, grazie per il tuo impegno costante nel voler provare a migliorare questo povero mondo. Avrei tanto altro da dirti ma ora non trovo ancora le parole”.

Annullata per lutto manifestazione a Venaria

Come annunciato su Facebook dal sindaco di Venaria Fabio Giulivi, è stata annullata, in segno di lutto per la morte dell’ex sindaco Roberto Falcone, la manifestazione che era in programma nella serata di venerdì 5 aprile a Venaria in vista dell’imminente partenza del Giro d’Italia.

Chi era Roberto Falcone

Nato a Torino il 17 maggio del 1966, Roberto Falcone, dopo il diploma, ha iniziato a lavorare nel 1986 in Provincia e poi in Ibm.

Con l’avvento del Movimento 5 Stelle si era appassionato ancora di più alla politica, accettando di candidarsi alle elezioni del 2015, poi vinte dopo il ballottaggio contro il Pd e il candidato Salvino Ippolito. Falcone era stato il primo sindaco pentastellato della storia in tutto il Piemonte.

Ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Venaria nel 2019, in seguito ad alcune divergenze con la sua stessa maggioranza.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.