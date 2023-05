Morto in giardino travolto dalla frana a Casale di Calisese vicino Cesena: costone staccato per il maltempo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Altra vittima del maltempo in Emilia Romagna. Un uomo di 77 anni è stato travolto da uno smottamento nel giardino della propria abitazione a Casale di Calisese, tra i comuni di Montiano e Sorrivoli, in provincia di Forlì-Cesena. A dare l’allarme la moglie, rimasta invece in casa. Il numero di morti causati dalle inondazioni nella regione sale a otto.

Muore travolto da una frana in giardino

Il maltempo continua a mietere vittime in Emilia Romagna. Tra le zone più colpite quella della provincia di Cesena, dove un uomo è morto nel giardino della propria abitazione.

Secondo quanto riporta il sito ‘Corriere Romagna’, si tratterebbe di Riccardo Soldati, 77enne di Casale di Calisese, provincia di Cesena, piccola frazione tra le colline di Montiano e Sorrivoli.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dove è avvenuto lo smottamento

L’anziano sarebbe uscito dalla propria abitazione per recarsi in giardino proprio mentre un costone di terra e fango si è staccato dalla collina.

L’uomo è stato investito dai detriti e la frana lo ha travolto senza lasciargli scampo.

Il maltempo in Emilia Romagna

Da ormai diversi giorni un’enorme massa d’acqua si sta abbattendo sull’Emilia Romagna, causando smottamenti, inondazioni, straripamenti dei fiumi e morti.

Il disastro causato la questa ondata di maltempo straordinaria, che ha portato in alcune zone oltre 200 millilitri di pioggia, è stato esasperato dalla lunga siccità che ha reso il terreno meno permeabile alle precipitazioni.

Le aree di Cesena, Forlì e Faenza sono le più colpite, ma l’intera regione ha subito danneggiamenti e gli sfollati sarebbero più di 900. Bloccata tra l’altro anche la circolazione dei treni in tutta la zona adriatica.

Le autorità si sono viste costrette ad annullare anche il Gran Premio di Formula 1 che avrebbe dovuto tenersi a cominciare da venerdì a Imola.

L’allerta e i soccorsi

La prima persona a dare l’allerta di quanto fosse accaduto a Casale di Calisese è stata la moglie dell’uomo travolto dalla frana, rimasta in casa.

I soccorritori sono immediatamente accorsi sul luogo, ma per Soldati non c’era già più nulla da fare.

La casa è stata valutata come a rischio di smottamento, e quindi sono iniziate le operazioni di soccorso per portare in salvo l’anziana rimasta all’interno dell’abitazione