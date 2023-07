Morto annegato Tafari Campbell ex chef degli Obama: cadavere trovato vicino alla residenza dell'ex presidente

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tafari Campbell, ex chef di Barack e Michelle Obama, è stato trovato morto nelle acque di un lago sull’isola di Martha’s Vineyard, nel Massachusetts. L’uomo sarebbe annegato la scorsa domenica mentre faceva paddle boarding vicino alla casa estiva dell’ex presidente degli Stati Uniti.

Il ritrovamento del cadavere

L’ex chef della Casa Bianca Tafari Campbell è stato trovato morto nella giornata di lunedì 25 luglio sull’isola di Martha’s Vineyard, in un lago vicino alla residenza estiva dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Lo hanno riferito le autorità dello stato del Massachusetts.

L’allarme era scattato domenica, dopo che un testimone aveva raccontato di aver visto un uomo su una tavola da sup cadere in acqua e non riemergere. Lunedì, dopo ore di ricerche, il corpo dell’uomo è stato trovato dai sommozzatori a diversi metri di profondità.

Tafari Campbell morto annegato

Campbell, 45 anni, sarebbe annegato in un tragico incidente mentre faceva paddle boarding. Aveva lavorato come chef alla Casa Bianca quando Barack Obama era presidente, fino al 2016.

Aveva poi continuato a lavorare per la famiglia Obama. Residente in Virginia, si trovava a Martha’s Vineyard per un breve soggiorno.

Gli Obama: “Parte della nostra famiglia”

Gli Obama hanno una casa sul lungomare dell’isola, dove spesso trascorrono le vacanze con la famiglia. Secondo la polizia, il giorno della tragedia Barack e Michelle Obama non si trovavano sull’isola.

Tafari Campbell aveva continuato a lavorare per la famiglia Obama

L’ex presidente statunitense e sua moglie hanno dichiarato in un comunicato che Tafari Campbell “è stato un componente fondamentale della nostra famiglia” e di avere il cuore “spezzato” per la sua morte.

“Quando l’abbiamo conosciuto – ricordano gli Obama – era un aiuto cuoco di talento alla Casa Bianca, creativo e appassionato“, una persona “divertente, straordinariamente gentile che ha reso le vite di tutti noi un po’ più brillanti”.