Morto a 77 anni Adriano Fabi, storico manager e produttore di Renzo Arbore: era lo zio di Niccolò

Adriano Fabi, produttore, autore e manager musicale, è morto a 77 anni dopo una lunga malattia. Per tantissimi anni è stato il manager di Renzo Arbore ed è stato uno dei protagonisti della scena musicale italiana. Era sposato con Sabina Arbore, sorella del musicista, ed era zio del cantautore Niccolò Fabi.

Il ricordo dell’amica Mara Venier

A ricordarlo con un post su Instagram è stata Mara Venier. “Siamo stati per tanti anni una famiglia felice”, ha scritto nel suo post la conduttrice tv, che ha pubblicato una vecchia foto in ricordo di Adriano Fabi.

Mara Venier ha poi aggiunto “un abbraccio a Sabina, Marco, Renzo”.

Storico produttore di Renzo Arbore e dell’Orchestra Italiana

Da produttore musicale ha seguito per tanti anni il lavoro discografico di Renzo Arbore, curando gli arrangiamenti.

Inoltre, nella sua carriera ha realizzato produzioni televisive e teatrali, inclusa la Pino Daniele Opera, come ricorda su Repubblica il giornalista musicale Ernesto Assante.

Sempre con Renzo Arbore, ha organizzato concerti e tour dell’Orchestra Italiana in tutto il mondo e nel corso degli anni è stato uno dei personaggi più conosciuti del panorama musicale italiano.

Le canzoni firmate da Adriano Fabi

Adriano Fabi, inoltre, ha firmato colonne sonore per i film “Mark il poliziotto spara per primo” (1975) e “L’importante è non farsi notare” (1979) oltre a sigle televisive, come quella di Fantastico 6. Nella sua carriera ha lavorato con diversi autori, tra cui Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio.

La sua ultima produzione musicale risale a pochi mesi fa con Nuevo e il brano “I like por favor”. Assante ricorda Adriano Fabi come “un vero appassionato di musica” e “conoscitore della grande canzone italiana” oltre che un “autore raffinato”.

Nel 1971, con lo pseudonimo Onward, ha scritto due canzoni per Demetrio Stratos: “Daddy’s dream” e “Since you’ve been gone”. Adriano Fabi, oltre che per il suo talento, era molto apprezzato nel mondo della musica per la sua gentilezza e per la sua ironia.