Morto a 47 anni il dj Frank Carpentieri di Made in Sud: mesi fa aveva scritto un lungo post sulla malattia

È morto Frank Carpentieri, il musicista, produttore e dj divenuto noto grazie al suo ruolo nella trasmissione “Made in Sud”. Da anni era malato di cancro ed era in una fase difficile da curare. Alcuni mesi fa aveva scritto un messaggio di saluti e ringraziamenti a chi gli era vicino e ai medici che lo avevano in cura.

È deceduto a soli 47 anni il musicista Frank Carpentieri. Era noto per diverse importanti collaborazioni con attori e cantanti, ma anche e soprattutto per il suo ruolo nella trasmissione “Made in Sud”, dove suonava come dj.

Da tempo l’uomo aveva scoperto di avere un cancro, contro il quale cercava di curarsi e rimettersi. L’ultimo messaggio è stato pubblicato diversi mesi fa sui social, prima di un lungo ricovero all’ospedale Monaldi di Napoli, da dove aveva inviato videomessaggi nel quale ringraziava gli amici e affermava di voler combattere fino alla fine.

Fonte foto: ANSA Frank Carpentieri alla console di Made in Sud

Il lungo post

Nell’ultimo post scritto da Frank Carpentieri si possono leggere tanti ringraziamenti e saluti a tutti coloro che gli erano rimasti vicini. Un ringraziamento speciale all’ospedale dei Colli, “fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell’oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia”.

Tra i saluti e i ringraziamenti ci sono anche i calciatori del Napoli e le persone amiche. Scriveva: “Un grazie anche alla Società Calcio Napoli nella figura di Edo de Laurentiis e ai calciatori tutti, per avermi dimostrato la loro vicinanza. Infine, grazie alle migliaia di persone che sia pure con un semplice messaggio, mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Viva la vita. Il vostro Frank Carpentieri”.

La carriera

Frank Carpentieri era un dj, musicista e producer italiano, salito alla ribalta grazie allo show “Made in Sud”, per il quale scriveva tutte le musiche.

Nell’arco della sua carriera ha lavorato anche con attori e registi, come Alessandro Siani, per il quale ha girato un cameo nel suo film “Il Principe abusivo”, dove Frank interpreta se stesso. Ha lavorato anche con musicisti come Enzo Avitabile, Almamegretta, Subsonica, Clementino e Rocco Hunt.