Morta Shonka Dukureh, cantante e attrice nel film "Elvis": giallo sul decesso, aveva 44 anni

La cantante gospel e attrice Shonka Dukureh è stata trovata morta a Nashville, nel Tennessee, nell’appartamento che condivideva con i suoi figli. A lanciare l’allarme è stato proprio uno dei bambini che ha trovato la donna svenuta in camera, ma per la 44enne non c’era più nulla da fare.

Morta Shonka Dukureh

Apparsa di recente sul grande schermo nel ruolo di Big Mama Thornton nel film “Elvis” di Baz Luhrmann, Shonka Dukureh è stata trovata morta nella propria abitazione da uno dei figli che, vedendola a terra in camera da letto, ha chiamato uno dei vicini.

All’arrivo dei soccorsi, però, per la 44enne non c’era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Da un primo esame autoptico svolto dal medico legale, sembra che il decesso dell’artista sia legato a cause naturali, ma soltanto l’esame dettagliato potrà chiarire i contorni di questa tragedia.

Il messaggio del regista di “Elvis”

Il regista di “Elvis” Baz Luhrmann, appresa la notizia della morte della donna, ha deciso di rendere omaggio a Dukureh su Instagram: “Oggi una luce speciale si è spenta e l’intera famiglia di ‘Elvis’ ha il cuore spezzato per la perdita di Shonka Dukureh”.

“Ogni volta che era sul set, sul palco o anche da sola nella stanza, tutti si sentivano sempre sollevati. Stava cominciando a trovare un pubblico sempre più ampio per il suo straordinario talento” ha scritto il regista.

Chi era Shonka Dukureh

Cantante gospel e attrice, Shonka Dukureh era originaria di Charlotte, nella Carolina del Nord. Aveva studiato teatro alla Fisk University e conseguito un master in educazione alla Trevecca Nazarene University.

Oltre al film di Luhrmann, Shonka Dukureh è apparsa sul palco con Doja Cat, insieme alla quale ha collaborato alla canzone Vegas, al Coachella. Secondo il suo sito web, Dukureh aveva in programma di pubblicare presto il suo primo album completo.

Durante la sua carriera, si è esibita e ha lavorato con artisti come Jamie Lidell and the Royal Pharaohs, Nick Cave, Mike Farris, Pete Rock, Smoke Dza e Bahamas. “Elvis” però è stato il primo ruolo importante in un film di Dukureh e la sua voce è presente nella colonna sonora del film nella sua versione di “Hound Dog”.