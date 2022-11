Morta Nonna Rosetta di Casa Surace: il triste annuncio del gruppo

Addio a nonna Rosetta di Casa Surace. La donna si è spenta a 89 anni. La triste notizia è stata diffusa dai canali social ufficiali di Casa Surace, tramite un post dedicato all’amata signora.

“Addio nonna”

“Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti”, si legge nel post.

“Siamo sicuri – recita sempre l’addio pubblicato via social – che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”.



Rosetta è la vera nonna di Beppe Polito

La signora Rosetta era la vera nonna di uno dei componenti del gruppo Casa Surace, Beppe Polito. Aveva raggiunto la popolarità sia in rete sia sul piccolo schermo, grazie alle pubblicità in cui appariva come testimonial di alcuni brand.

Nata a San Giorgio a Cremano, da tempo viveva a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove la factory di produzione video (e non solo) Casa Surace ha la sede.

La reazione dei fan

Non appena la notizia è stata divulgata in rete, sono arrivati migliaia di commenti. Tantissime le persone che hanno dato l’ultimo saluto virtuale a Rosetta, esprimendo tristezza, vicinanza ai familiari e condoglianze.

Casa Surace, inizi e storia

I componenti storici del gruppo di videomaker di Casa Surace sono Daniele Pugliese, Simone Petrella, Alessio Strazzullo, Andrea Di Maria, Bruno Galasso, Riccardo Betteghella, Luca Andresano.

Fin dai primi filmati, la signora Rosetta si è imposta all’attenzione del pubblico, venendo poi inserita come personaggio fisso del gruppo.

Casa Surace è una factory e casa di produzione che ha visto la luce nel 2015, grazie all’idea di un gruppo di amici e coinquilini.