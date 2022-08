Montagne russe bloccate, bimba sviene: panico al luna park

Un guasto alle montagne russe ha scatenato il panico al luna park Southport Pleasureland, nella contea britannica Merseyside, nella giornata di sabato 27 agosto.

Cosa è successo

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Liverpool Echo’, le montagne russe del luna park Southport Pleasureland si sono interrotte per un guasto durante la loro corsa.

Diciannove persone sono state tratte in salvo dal personale del parco divertimenti, grazie all’ausilio di un “cesto-gru”. Le operazioni di salvataggio sono durate circa un’ora e mezza.

Fonte foto: 123RF - ronfromyork Tre ambulanze sono intervenute al parco divertimenti Southport Pleasureland in seguito al guasto alle montagne russe.

Una bambina ha perso i sensi

Una bambina ha riportato un colpo alla testa a causa dell’interruzione improvvisa della corsa delle montagne russe. La bimba ha perso i sensi, ma, come riferito da un portavoce del North West Ambulance Service, respirava ed è stato soccorso sul posto prima del trasporto in ospedale.

La nota del parco divertimenti

‘Liverpool Echo’ riporta anche una dichiarazione di un portavoce del parco divertimenti Southport Pleasureland.

Nella nota si legge: “Siamo spiacenti per il disagio causato ai passeggeri. La nostra priorità immediata è stata quella di occuparci della rimozione sicura di tutti i passeggeri. È stata avviata un’indagine approfondita. Tutti i controlli di manutenzione ordinaria sono stati effettuati, come avviene su tutte le giostre ogni mattina, prima che la corsa entrasse in servizio. Quello che è successo è esattamente ciò che prevedono le impostazioni di sicurezza: le macchina si è fermata non appena ha rilevato un guasto. Nessuno ha corso il rischio di cadere dalle carrozze, che erano al sicuro”.

Poi, nel comunicato, si parla della bimba che ha perso conoscenza: “La priorità era la giovane ragazza che ha perso conoscenza. È stata controllata dai paramedici dell’ambulanza. La squadra sanitaria di prima risposta è stata a disposizione anche degli altri passeggeri”.

La nota del parco divertimenti Southport Pleasureland si conclude così: “La nostra priorità è sempre la sicurezza e il nostro team controlla le macchine e lavora per fare in modo che le procedure di emergenza, se necessarie, siano attivate in modo rapido ed efficace. Ancora una volta ci scusiamo con i nostri passeggeri”.