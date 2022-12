Molesta una donna in una lavanderia, lei gli scatta una foto e lo fa arrestare

L’ennesimo tentativo di violenza sessuale, questa volta per fortuna finito nel migliore dei modi.

Una donna, trovatasi da sola in una lavanderia, ha rischiato di essere violentata da un uomo. Dopo essere riuscita a liberarsi però, è riuscita a farlo arrestare grazie al suo cellulare.

Il tentativo di violenza sessuale

Il tentativo di violenza sessuale, fortunatamente finito male, sarebbe avvenuto in Puglia, in pieno centro storico a Brindisi. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Fanpage, la vittima delle molestie si trovava in una lavanderia a gettoni.

Fonte foto: ANSA Una volante della Polizia

Non è ancora chiara la dinamica, ma sembrerebbe che l’uomo, trovatosi da solo insieme alla ragazza nella lavanderia, l’avrebbe prima palpeggiata e poi, dopo averla immobilizzata, avrebbe cercato anche di baciarla.

La donna è però riuscita a divincolarsi e a fuggire dal suo aggressore. Prontamente poi ha chiamato le Forze dell’Ordine.

L’arresto dell’uomo

Dopo essere riuscita a fuggire dal suo aggressore, la donna sarebbe riuscita anche a riprenderlo e a fotografarlo con il proprio smartphone.

La ragazza ha poi chiamato la Polizia. È stata quindi raggiunta da una pattuglia della Sezione volanti, che ha raccolto la testimonianza della donna e acquisito il materiale fotografico che ha scattato nella fuga.

Da quel momento gli agenti si sono messi sulle tracce dell’uomo, riuscendo a rintracciarlo e ad arrestarlo nel giro di poco tempo.

Le accuse all’uomo

Grazie anche alle fotografie scattate dalla ragazza gli agenti della Questura hanno arrestato l’uomo, del quale non sono state rese note le generalità, con l’accusa di violenza sessuale.

L’aggressore, al termine degli atti di rito effettuati su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è stato trasferito in carcere a Brindisi, dove al momento resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Secondo gli ultimi dati, presentati nel rapporto “Il pregiudizio e la violenza contro le donne”, stilato dalla Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, rispetto all’ultimo anno sono in crescita le violenze sessuali, delle quali oltre il 90% avviene nei confronti di donne e ragazze.