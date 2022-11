Squid Game: l'attore che interpreta il vecchio concorrente accusato di molestie sessuali. Oh Yeong-su nei guai

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Guai in arrivo per Oh Yeong-su, l’anziano attore noto nel mondo per la sua interpretazione del concorrente 001 nella serie Squid Game di Netflix. L’uomo è stato accusato di molestie sessuali e la sua carriera ha già iniziato a risentirne.

I fatti risalirebbero al 2017

Una donna sostiene che Oh Yeong-su l’avrebbe toccata in modo inappropriato nel 2017. La procura distrettuale della città di Suwon, un grosso centro a sud di Seul, ha incriminato l’attore per cattiva condotta sessuale.

Oh Yeong-su è indagato a piede libero.

Fonte foto: IPA Un’immagine tratta dalla serie ‘Squid Game’ di Netflix.

La vicenda è ricostruita dal quotidiano coreano ‘Korea JoongAng Daily’. La presunta vittima ha denunciato l’attore a dicembre 2021 e la polizia ha archiviato il caso ad aprile di quest’anno. La donna però ha presentato ricorso con l’intenzione di portare l’78enne a processo.

Oh Yeong-su ha negato ogni accusa e ha ridimensionato gli eventi nel corso di una dichiarazione rilasciata all’emittente coreana ‘JTBC’: “Le ho soltanto tenuto la mano per indicarle la strada intorno al lago”.

L’attore ha anche aggiunto di essersi scusato con la donna, ma che le sue scuse non sono un’ammissione di colpevolezza.

Prime ripercussioni sulla carriera

Netflix non ha al momento commentato la vicenda, mentre in Corea del Sud il Ministero della Cultura ha ritirato uno spot in cui l’attore parla di innovazione legislativa.

Chi è Oh Yeong-su

Oh Yeong-su (il cui vero nome è Oh Se-kang) è nato nel 1944 a Kaesong, un grosso centro che oggi si trova nel territorio della Corea del Nord e che un tempo è stato capitale di Corea.

L’ingresso nel mondo dello spettacolo nel 1967. Per la maggior parte della sua carriera Oh Yeong-su ha calcato i palcoscenici dei teatri, facendo qualche incursione in televisione e al cinema.

La notorietà mondiale è arrivata nel 2021 con la serie Netflix ‘Squid Game’. Oh è l’unico sudcoreano ad aver vinto un Golden Globe. Il riconoscimento gli è stato assegnato per la sua interpretazione del giocatore 001 in Squid Game.