Molesta due bambine in spiaggia a Misano vicino Rimini: arrestato 47enne, era in vacanza con la famiglia

Avrebbe molestato due bambine in spiaggia, usando la propria figlia per avvicinarle e guadagnare la fiducia delle piccole vittime. Per questo un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. L’accusa è violenza sessuale aggravata.

Arrestato 47enne per violenza sessuale

L’episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio sulla spiaggia di uno stabilimento balneare a Misano Adriatico, vicino Rimini.

Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, l’uomo finito in manette è un 47enne residente in provincia di Modena, in vacanza con moglie e figli sulla riviera romagnola.

Fonte foto: ANSA Le molestie sarebbero avvenute sulla spiaggia di Misano Adriatico, in provincia di Rimini

Molesta due bambine in spiaggia

Turiste anche le piccole vittime, due bambine di 10 e 11 anni in vacanza a Misano con le rispettive famiglie. Da quanto emerso, i due episodi di molestie sarebbero avvenuti a poca distanza di tempo l’uno dall’altro.

Sono state le due bambine a raccontare, in lacrime, quanto successo ai genitori, che si sono poi rivolti ai carabinieri. I militari hanno avviato le indagini e arrestato l’uomo con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Sono in corso accertamenti, con l’ascolto di testimoni, per ricostruire quanto accaduto. Il 47enne non avrebbe precedenti specifici a suo carico.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, le molestie sarebbero avvenute all’interno dell’area gioco della spiaggia, dove le due bambine stavano giocando. Il 47enne si sarebbe avvicinato alle due bimbe tenendo in braccio la propria figlioletta, per sembrare “innocuo” e ottenere la fiducia delle piccole vittime.

Stando al racconto delle bambine, l’uomo le avrebbe toccate nelle parti intime e avrebbe fatto delle avances di natura sessuale.