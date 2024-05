Ragazzina di 12 anni violentata a Modena da due minorenni: li aveva invitati a casa sua con un'altra amica

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Orrore a Modena. Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata violentata da due minorenni, di 15 e 16 anni, che lei stessa avrebbe invitato nella propria casa insieme a un’altra amica. In corso le indagini delle forze dell’ordine mentre si attende il riscontro dell’esame ginecologico.

Violenza su una 12enne a Modena

Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata violentata da due minorenni nella propria casa nel Modenese. Sull’identità dei minori coinvolti vige il massimo riserbo da parte delle autorità sanitarie e delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, la vicenda sarebbe emersa dopo che la ragazzina si sarebbe presentata insieme ai genitori al policlinico di Modena denunciando di avere i segni di una violenza sessuale.

Fonte foto: Tuttocittà Il Policlinico di Modena, dove è stata soccorsa la vittima

Esami più approfonditi da parte dei medici sono ancora in corso ma il personale dell’ospedale ha immediatamente allertato, come da prassi in questi casi, le forze dell’ordine perché potessero cominciare a indagare su quanto accaduto.

Accusati due ragazzini minorenni

Sarebbe emerso in questa fase il ruolo di altri due ragazzini minorenni, che sarebbero stati indicati come i responsabili delle violenze sessuali subite dalla 12enne. La dinamica rimane ancora riservata.

Stando sempre a quanto riportato dalla stampa locale, la vittima avrebbe invitato alcuni amici di ambiente scolastico a casa propria. Il gruppo era composto da un’altra ragazzina e dai due accusati, di 15 e 16 anni rispettivamente.

In questo contesto sarebbero avvenuti i primi approcci da parte dei due ragazzi, che sarebbero poi rapidamente degenerati nella violenza poi confessata a medici e genitori dalla 12enne.

Massimo riserbo sulle indagini

Da parte delle forze dell’ordine le indagini sono cominciate con estrema delicatezza, mantenendo prima di ogni cosa il massimo riserbo sull’identità di tutte le persone coinvolte nelle indagini relative alla violenza sessuale.

Si conosce soltanto l’ipotesi di reato per la quale i due minorenni sarebbero indagati, quella di stupro di gruppo. Avendo entrambi tra i 14 e i 18 anni, entrambi i ragazzi sono imputabili.

Delucidazioni fondamentali su quanto accaduto arriveranno anche dall’esame ginecologico a cui la vittima si sottoporrà per accertare cosa sia accaduto esattamente. La 12enne nel frattempo è stata affidata alle cure psicologiche di un esperto.