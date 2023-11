Minorenne italiano fermato per un omicidio a Genova, avrebbe ucciso un 68enne marocchino in casa a coltellate

Svolta a Genova nel caso dell’omicidio di Ahmed Chawqui. Un 17enne è stato fermato e portato in questura nell’ambito delle indagini per l’omicidio del cittadino marocchino di 55 anni accoltellato nella serata di mercoledì 15 novembre in un appartamento nel quartiere della Foce e morto dopo il trasporto in ospedale.

Le indagini

Nella serata di mercoledì 15 novembre, riferisce l’agenzia Agi, era stato a lungo sentito il fratello della vittima, il 68enne Mohahmed, inizialmente sospettato dell’omicidio. Il fratello era stato fermato nella serata di mercoledì 15 novembre in via Fiodor, non distante dal luogo del delitto, che potrebbe avere raggiunto a piedi.

Secondo quanto si apprende, tuttavia, il fratello ha subito dimostrato la sua estraneità ai fatti, spiegando che non era in casa al momento del delitto.

“Non ero in casa al momento dell’aggressione” ha detto l’uomo agli inquirenti, secondo quanto riportato dall’Ansa, dopo che una serie di riscontri hanno seguito la pista che ha portato al minore.

Fermato un minorenne

Scagionato così il fratello della vittima, le attenzioni degli inquirenti si sono dunque sposate verso un’altra persone, un ragazzo di 17 anni, che ora sarebbe il principale indiziato nel caso di omicidio di Ahmed Chawqui.

Il minorenne fermato è di nazionalità italiana e, secondo quanto ricostruito, si trovava nell’appartamento al momento dell’aggressione. Ora è sotto interrogatorio in questura da parte del pm della Procura dei minori.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il delitto si è consumato in una palazzina del quartiere della Foce, a Genova

Gli investigatori, riporta l’Ansa, sono arrivati a lui dall’analisi del cellulare della vittima e dal sistema di videosorveglianza della zona. Ancora da chiarire il motivo dell’ aggressione. Al momento si esclude la pista della droga.

Dov’è successo

L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre. Il 55enne di nazionalità marocchina è stato accoltellato ed è morto all’ospedale Galliera, dove era arrivato in condizioni gravissime. Il fatto è accaduto in una palazzina del quartiere della Foce di Genova.

A dare l’allarme una vicina che intorno alle 17 ha sentito delle urla arrivare dall’appartamento in cui abitava la vittima.

Secondo i primi accertamenti sarebbero stati inferti numerosi fendenti. L’ipotesi è quella di una lite degenerata nel sangue, anche se non è chiaro il motivo alla base del diverbio.