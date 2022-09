Milano, tensione Champions: i tifosi della Dinamo Zagabria invadono supermercato di CityLife, clienti evacuati

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Pomeriggio di tensione a Milano, dove questa sera andrà in scena il match di Champions League tra i padroni di casa del Milan e i croati della Dinamo Zagabria. Proprio i tifosi della squadra ospite hanno invaso il supermercato del complesso residenziale di CityLife impaurendo i clienti che, dopo attimi di panico, sono stati evacuati dalla sicurezza del centro commerciale.

Tifosi croati invadono il supermercato

A raccontare i momenti di tensione vissuti nel quartiere della città meneghina è stata La Repubblica, che ha ricostruito l’invasione croata all’interno del supermercato Carrefour. I tifosi, che già questa mattina erano stati attenzionati perché trovati con fumogeni, bastoni e coltelli, verso le 15.30 sono giunti a CityLife e hanno seminato il panico.

Circa 300 croati, secondo quanto ricostruito, hanno occupato per qualche minuto il market sotto i grattacieli specchiati, costringendo la sicurezza del supermercato a far evacuare gli altri clienti spaventati dall’invasione scomposta.

Milan-Dinamo Zagabria, partita ad alto rischio

In totale, secondo le stime delle forze dell’ordine, sarebbero circa 4mila i tifosi croati attesi a San Siro per la partita di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria. La sfida del Meazza è stata definita ad alto rischio, con i croati che potrebbero tentare di entrare in contatto con i tifosi rossoneri nel pre e post partita.

Ecco allora che la questura di Milano ha disposto controlli serrati in città già questa mattina, per evitare problemi di ordine pubblico. I tifosi, dopo l’invasione di CityLife, sono stati seguiti e scortati dagli agenti in tenuta antisommossa per arginare quanto più possibile lo scenario che potrebbe portare a possibili scontri con la tifoseria rossonera

Questa mattina sono stati fermati 14 tifosi e accompagnati dalle forze dell’ordine in questura perché in possesso di fumogeni, un bastone telescopico e diversi coltelli. Nel pomeriggio un tifoso croato, un 39enne, è stato accoltellato al gluteo ma non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Carlo in codice verde. Sarebbe rimasto coinvolto in una lite poco lontano dallo stadio, in via Alfonso Capecelatro.