Milano, ruba quasi 4 mila euro nella metro del Duomo con complici minorenni: arrestata 19enne, soldi spariti

Un bottino di 3700 dopo un furto – uno dei tanti – avvenuto sulla metro di Milano. A farne le spese un 45enne di origini egiziane, che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Furto di 3700 euro sulla metro: la ricostruzione

L’episodio ha avuto luogo martedì 30 agosto sulla banchina della fermata Duomo, sulla linea gialla della metro di Milano.

Alle 19:30 la vittima, un 45enne egiziano in viaggio insieme alla moglie e i due figli, si è accorta che qualcosa non andava e ha subito avvertito la Polmetro che in quel momento piantonava la banchina.

Fonte foto: TuttoCittà Milano, la stazione Duomo della Metro in cui è avvenuto il furto

L’uomo, infatti, era stato derubato di ben 3700 euro in contanti. Il furto era stato messo in atto da 4 persone.

Uno della banda, un 12enne nato a Milano, si è appostato di fronte alla vittima per rallentare il suo ingresso sul convoglio.

All’arrivo della metropolitana, infatti, i passeggeri sono soliti accalcarsi per poter salire. Quello è il momento in cui i borseggiatori entrano in azione.

A Milano, poi, un episodio analogo avvenuto nel giugno 2022 ai danni di un’anziana si è concluso con l’arresto di tre borseggiatrici.

Il 12enne, quindi, ha fatto sì che all’egiziano fosse precluso l’ingresso sul treno. Nel mentre sono entrati in azione i complici.

A porre atto al furto è stata una 19enne di origini spagnole, che ha infilato la mano nel borsello della vittima sottraendo il denaro.

La stessa, poi, ha fatto il passaggio di mano con un’altra ragazza che si è subito data alla fuga.

L’intervento della polizia

Il 45enne, accortosi degli strani movimenti, ha subito allertato gli agenti della Polmetro che hanno inseguito i malviventi in fuga.

Delle quattro persone coinvolte, 3 sono state individuate. All’appello manca la quarta persona in fuga con il bottino.

L’arresto

La 19enne che ha sottratto il denaro al malcapitato è stata arrestata.

Oltre a lei, un ragazzo di 16 anni di origini romene è stato denunciato. Il 12enne che ha bloccato l’ingresso dell’uomo sul vagone della metro è stato segnalato alla Procura dei minori in quanto non imputabile, essendo di un’età inferiore ai 14 anni.