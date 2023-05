Michela Murgia e le reazioni all'intervista sul suo tumore al quarto stadio: messaggio social della scrittrice

Michela Murgia ha un tumore al quarto stadio e le rimangono solo “mesi” di vita. Lo ha annunciato la stessa scrittrice in un’intervista che ha emozionato i lettori. A distanza di alcune ore, la stessa Michela Murgia ha scritto un post su Instagram per ringraziare chi le ha mostrato vicinanza.

Il post di Michela Murgia su Instagram

Alcune ore dopo la pubblicazione dell’intervista sul ‘Corriere della Sera’, in cui ha rivelato di avere un “tumore al quarto stadio”, Michela Murgia ha scritto su ‘Instagram’: “Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tuttə, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero”.

In meno di 24 ore, il post pubblicato da Michela Murgia sul suo profilo ha raccolto oltre 133 mila ‘mi piace’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Murgia (@michimurgia)

L’annuncio sul tumore di Michela Murgia

Nell’intervista pubblicata sul ‘Corriere della Sera’, Michela Murgia aveva detto: “Dal quarto stadio non si torna indietro. Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti”.

A proposito della possibilità di operarsi, la scrittrice ha spiegato: “Non avrebbe senso. Le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello“.

Sul cancro, Michela Murgia ha poi aggiunto: “Il cancro non è una cosa che ho, è una cosa che sono. (…) Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa”. La scrittrice ha spiegato di non ritenere la morte un’ingiustizia: “Ho 50 anni, ma ho vissuto 10 vite. Ho fatto cose che la stragrande maggioranza delle persone non fa in una vita intera. Cose che non sapevo neppure di desiderare. Ho ricordi preziosi”.

Il commento di Giorgia Meloni all’intervista di Michela Murgia

In un passaggio dell’intervista, Michela Murgia aveva anche espresso la sua opinione sul governo Meloni: “Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio. Il suo è un governo fascista“.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato così: “Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei”.

Poi aveva aggiunto: “Spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!”.