Maxi operazione anti-droga: sequestrato a Porto Empedocle un peschereccio con a bordo 6 tonnellate di cocaina

A Porto Empedocle è stato sequestrato un peschereccio con a bordo quasi 6 tonnellate di cocaina. Il mezzo era stato individuato nella serata di martedì, quando movimenti sospetti lo avevano fatto finire nelle mire delle forze dell’ordine. La maxi operazione anti-droga è scattata tra mercoledì e giovedì, scoprendo un giro di affari dal valore di 850 milioni di euro.

Le indagini

Il Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare e il Reparto operativo aeronavale di Palermo hanno lavorato insieme agli investigatori del Nucleo di Polizia di Palermo per monitorare le coste dell’Agrigentino. Il risultato è stato il sequestro di quasi 6 milioni di tonnellate di cocaina.

L’indagine è partita su segnalazione della Guardia di Finanza, impegnata da giorni nella verifica di una nave mercantile battente bandiera di Palau. La nave era finita nelle mirino delle forze dell’ordine per l’avvicinamento sospetto di un motopeschereccio partito dalle coste calabresi.

Fonte foto: ANSA Sequestrate 6 tonnellate di cocaina (valore 850 milioni di euro) nella maxi operazione

Quantità e valore

L’avvicinamento del mezzo deve aver portato a bordo del peschereccio (nella notte di martedì) le tonnellate di cocaina ora sequestrate. Infatti nelle prime ore della mattina del 19 sull’imbarcazione sono state individuate operazioni di accumulo di pacchi, che venivano successivamente scaricati in mare per il recupero da parte di un altro peschereccio.

Nascosti in un locale dietro un pannello le forze dell’ordine hanno ritrovato oltre 5,3 tonnellate di cocaina, per un valore totale di 850 milioni di euro. Mentre la nave era sottoposta a controllo, l’equipaggio del mercantile ha tentato la fuga, senza successo, in direzione della Turchia.

Il sequestro più grande d’Italia

Il sequestro a Porto Empedocle è il più grande dei sequestri di sostanze stupefacenti mai avvenuto in Italia (tanto da raddoppiare il maxi sequestro dello scorso maggio quando erano state individuate 3 tonnellate di cocaina in Calabria). Da una prima ricostruzione però il carico di droga sembra non fosse diretto all’Agrigentino.

La maxi operazione anti-droga ha portato dietro le sbarre, in attesa della fine delle indagini e dell’inizio del processo, l’equipaggio al completo del motopesca “Ferdinando d’Aragona”. In totale 15 persone di diverse nazionalità (ucraina, turca e azera per la maggior parte) sono ora sottoposti a fermo nel carcere di Pagliarelli.