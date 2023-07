Sindaco di Cecina Samuele Lippi trovato in auto con cocaina: eletto col Pd, il suo lungo post su Facebook

Il sindaco di Cecina (Livorno), Samuele Lippi, mercoledì 19 luglio ha comunicato alla Giunta di essere stato fermato in auto da una pattuglia dei carabinieri nella zona di Riparbella (Pisa) per un controllo e di essere stato trovato in possesso di una piccola dose di cocaina.

Nessuno strascico a livello penale

La vicenda, raccontata dalla testata Il Telegrafo, ha fatto scattare la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente per il primo cittadino. Dall’altro lato non si profila alcuno strascico a livello penale per Lippi in quanto l’esigua quantità di droga trovata in suo possesso rientra nella casistica dell’uso personale.

Dunque non è partita alcuna denuncia. Si è innanzi a un caso di illecito amministrativo, anche se, naturalmente, la faccenda ha rilevanza dal punto di vista etico in quanto coinvolge un rappresentante delle istituzioni.

Samuele Lippi: “Voglio rialzarmi”

Sulla vicenda si è pronunciato in prima persona lo stesso sindaco, tramite un lungo post pubblicato su Facebook. “Stanno circolando molte voci su vicende private che mi sarebbero accadute in questi giorni – ha esordito il primo cittadino -. Ciò che è successo è una vicenda strettamente personale, che non ha alcuna rilevanza penale ma che non posso e non voglio sottovalutare o minimizzare. Sono inciampato ma voglio rialzarmi e con coraggio ho deciso di intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me”.

“Voglio – ha aggiunto Lippi – e devo farlo non solo per me ma anzitutto per i miei familiari, per coloro che condividono l’impegno di governo della città, per le forze politiche che lo sostengono, per rispetto di tutto il Consiglio Comunale e non per ultimo, verso tutti i cittadini di Cecina. A tutti voi chiedo scusa per avervi esposti ad un disagio e ad una sofferenza che avrei voluto evitare. Lo faccio per tutelare la serenità della mia famiglia e per evitare ogni strumentalizzazione politica della mia personale vicenda e per consentire all’Amministrazione di portare a termine progetti ed attività molto importanti per la città”.

E ancora: “Penso alle opere del PNRR e dei lavori pubblici, al Porto di Cecina, alle permute con il Demanio, al Polo Tecnologico, al Piano Strutturale, tutte in una fase procedurale delicatissima. Io credo di aver fatto umanamente il possibile con questa mia dichiarazione”.

“Con lo stessa tenacia e dedizione con cui ho affrontato e risolto le tante questioni cecinesi con altrettanto piglio affronterò questo mio percorso personale. Sono certo che tutti faranno al meglio la loro parte, soprattutto a tutela della mia famiglia, di mia moglie, dei miei bambini e dei miei genitori . Grazie a tutti”, ha concluso il sindaco.

Chi è Samuele Lippi

Samuele Lippi ha 51 anni ed è al suo secondo mandato, la cui scadenza naturale è prevista nella primavera 2024. In serata è attesa una presa di posizione anche da parte della segreteria comunale del Pd che oggi è riunita.