Mauro Corona replica a Vincenzo De Luca: “Non capisco perché se la prenda con me, come politico mi fa pena”

Lo scrittore Mauro Corona ha replicato al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Nei giorni scorsi quest’ultimo aveva commentato in maniera ironica il passaggio di Bianca Berlinguer a Rete 4, sottolineando come di conseguenza anche Corona, ospite fisso di Cartabianca, sparisca dalla programmazione Rai.

Corona: “Sono un uomo buono e lascio stare”

“De Luca tra poco finirà la sua carriera di politico e spero che gli diano una striscia comica di 5 minuti. Non capisco perché se la prenda con me, visto che l’ho sempre ammirato”, ha detto Maura Corona durante la trasmissione Uno, Nessuno, 100Milan, in onda su Radio24.

“Certo, come comico, nonostante Crozza sia superiore, perché De Luca come politico mi fa pena – ha aggiunto lo scrittore – ma siccome sono un uomo buono e non bastono il cane che sta per affogare, lascio perdere quello che ha detto”.

La citazione di un filosofo argentino

Ma la replica di Mauro Corona ai microfoni di Radio24 non si è fermata qui. “Se fosse uno con qualcosa sotto i pantaloni lo sfiderei a duello, come quelli della sua terra usavano fare”.

Poi la citazione del poeta e filosofo argentino Macedonio Fernandez: “Lui definì il protagonista del romanzo di Hilario Ascasubi “Aniceto il Gallo”, ‘un povero diavolo, un misto di buffone e filosofastro’. Ecco, questa definizione si attaglia perfettamente a De Luca”.

“Tra l’altro – ha proseguito Corona – ha detto che sono un capraio afghano e una specie di cammelliere yemenita. A parte che il capraio e il cammelliere sono figure nobili di lavoratori, ma De Luca, pur non sapendo né leggere né scrivere, conosce bene l’uso delle parole. Se mi avesse definito ‘pastore afghano’ sarebbe cambiato tutto, perché la parola pastore è poetica. Ma capraio è un termine dispregiativo”.

Fonte foto: ANSA Vincenzo De Luca

“Dategli una striscia come comico”

“Comunque, De Luca non durerà molto, quindi dategli una striscia come comico”, ha concluso Mauro Corona. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai, che si è tenuta a Napoli, Vincenzo De Luca era intervenuto commentando il passaggio a Mediaset di Bianca Berlinguer.

“Ho visto che se ne va Berlinguer dalla Rai – aveva detto De Luca – Pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si vestiva con un capraio afgano… io sto male a pensare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza (il riferimento è al suo storico opinionista Mauro Corona, ndr). A parte questa nota di dolore, credo siate in grado di tirare fuori un palinsesto di qualità”.

E infine: “Avete tirato questa sola a Mediaset con la Berlinguer, meglio per noi”.