Vincenzo De Luca contro Mauro Corona: "Neardenthal, troglodita". E attacca pure Bianca Berlinguer: "Una sola"

Un Vincenzo De Luca scatenato alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai non ha risparmiato i protagonisti di uno degli addii dalla Tv pubblica che hanno fatto più clamore: quello di Bianca Berlinguer e il suo fedelissimo, Mauro Corona. In conferenza stampa a Napoli il governatore campano ha sparato a zero nel commentare il passaggio della conduttrice a Mediaset e, come spesso capita, ha usato toni beffardi, definendo lo scrittore, tra le altre cose, un “troglodita”.

Il commento di De Luca su Berlinguer e Corona

“Manifesto una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai” ha esordito De Luca. “Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione – ha detto il governatore riferendosi a Mauro Corona – quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza e di eleganza”.

A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario” ha concluso De Luca prima della staffilata alla conduttrice: “Avete tirato questa sòla a Mediaset con Berlinguer – ha detto – Mi raccomando, cose di qualità”.

L’intervento alla presentazione dei palinsesti Rai

Qualche minuto prima, il presidente della Regione Campania era stato più equilibrato nel commentare il ruolo della televisione pubblica: “Dal punto di vista della tenuta culturale e civile la Rai è una presenza insostituibile in Italia – ha detto nel suo intervento – Credo che la responsabilità che ha la Rai sia enormemente cresciuta negli ultimi anni”.

“La politica e le istituzioni non ce la fanno a governare – ha detto De Luca – a volte contano più i modelli comportamentali, culturali, i disvalori trasmessi da trasmissioni tv che le parole che diciamo noi. Vorrei che aveste fino in fondo la consapevolezza che avrete una grande responsabilità di trasmettere un’immagine della realtà vera, purché ci siano valori e anche un messaggio civile.

L’addio di Bianca Berlinguer

La giornalista e conduttrice fino alla scorsa stagione di ‘Carta Bianca’ su Rai tre è passata a Mediaset, rappresentando una delle separazioni più di rilevanti dalla rete pubblica insieme a quello di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Nel suo caso, a fare clamore è stato anche l’approdo alla rete concorrente.

“Sono una donna di sinistra e lo sarò sempre, anche se sono attaccata più dalla sinistra che dalla destra” aveva sottolineato nelle dichiarazioni seguite al cambio di casacca.

“Sapevo che sarebbe stato il passaggio più complicato della mia vita professionale” aveva commentato Berlinguer, spiegando che le dimissioni dalla Rai sono state “una decisione dolorosissima sulla quale ho riflettuto a lungo”.