Maturità, perché le tracce che girano su Internet sono delle bufale: allarme della polizia postale

Notte prima degli esami passata a cercare indiscrezioni sulle tracce? Niente di più sbagliato. Come da spiacevole tradizione, infatti, con l’avvento di Internet si diffondono bufale anche sulle tracce della maturità. Ma non solo: trovano spazio anche vere e proprie falsità sulle regole da osservare durante l’esame. Per questo motivo la polizia postale ha deciso di fare chiarezza su alcuni punti.

Un maturando su 10 è convinto di poter trovare le tracce prima dell’esame

Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net per la polizia, a una settimana dall’inizio dell’esame di maturità è emerso che 1 maturando su 10 è convinto che le tracce dello scritto di italiano si possano trovare addirittura prima dell’esame.

Il 26%, invece, è convinto di poter trovare in anticipo se non proprio la traccia almeno gli argomenti.

Fonte foto: IPA

Perché le tracce non si possono trovare su Internet prima dell’esame

La polizia sottolinea invece che conoscere le tracce o gli argomenti d’esame è impossibile prima dell’inizio ufficiale della maturità.

Si tratta di informazioni che vengono diffuse solo quando le commissioni d’esame accedono materialmente alle tracce, con una password nazionale svelata dal ministero dell’Istruzione la mattina della prova scritta.

Il toto tracce sui giornali non è un indizio

Tanti mezzi di informazione si sono lanciati in un toto tracce.

Lo abbiamo fatto anche noi di Virgilio Notizie, basandoci sui grandi anniversari di poeti e romanzieri (qui le nostre previsioni).

Ovviamente non si tratta di ‘indizi’ o di ‘imbeccate’ che arrivano dal Ministero.

Circa 1 maturando su 2 crede che il Miur possa addirittura farsi influenzare dai mass media, modificando le tracce anche all’ultimo secondo: è impossibile.

Poi, 1 studente su 4 crede che ‘la notte prima degli esami’ appaiano sul web le tracce, attraverso fughe di notizie: il consiglio, invece, è di andare a letto e riposarsi.

Le bufale sulle regole: occhio ai telefonini

Oltre alle finte tracce ufficiali, prima dell’esame circolano anche le bufale sulle regole da osservare all’esame.

La più clamorosa è quella che prevede l’uso consentito dei telefonini: niente di più falso, ok solo per la calcolatrice.

Usare l’iPhone o lo smartphone, infatti, può costare l’esclusione dall’esame. E quindi la bocciatura. Non ne vale proprio la pena.