Matteo Salvini commenta il ponte crollato a Baltimora, scontro sui social con chi critica quello sullo Stretto

Il crollo del ponte di Baltimora ha spinto Matteo Salvini, così come tanti altri politici italiani, a rivolgere un pensiero alle persone coinvolte, soccorritori e feriti, dopo aver condiviso il video dell’impatto della nave cargo con il Francis Scott Key. Non sono mancate le repliche di diversi utenti che hanno chiesto al ministro dei Trasporti di abbandonare l’idea della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. E il leader della Lega ha immediatamente reagito alle critiche, dando vita a uno scontro sui social.

Nella mattinata di martedì 26 marzo Matteo Salvini ha condiviso sul suo account Instagram il video del ponte crollato a Baltimora.

Le immagini sono state accompagnate da un messaggio del leader della Lega:

Dopo questo post sono arrivati diversi commenti relativi ai rischi connessi al Ponte sullo Stretto, grande opera la cui costruzione è caldeggiata proprio dal ministro dei Trasporti.

Tra le varie critiche ci sono:

Ma è un messaggio in particolare ad attirare l’attenzione della Lega, ossia “io rifarei un pensierino sul Ponte di Messina“.

L’account del Carroccio, su X, cita la replica di Matteo Salvini proprio a questo messaggio:

“Ma cosa c’entra? Oltretutto il Ponte degli Italiani non prevede pilastri in mare, quindi episodi drammatici come questo non potranno verificarsi”.