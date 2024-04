Marzo 2024 è stato il mese più caldo di sempre al mondo: decimo mese di fila a segnare aumenti preoccupanti

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il mese di marzo del 2024 è stato il più caldo in assoluto nella storia del mondo, con temperature in aumento rispetto alla media di marzo del cinquantennio 1850 – 1900, periodo di riferimento dell’era pre-industriale. A riferirlo è Copernicus Climate Change Service (C3S), che ha sottolineato che si tratta del decimo mese di fila che si classifica come il più caldo mai registrato.

Marzo 2024, il più caldo di sempre

Secondo quanto riferito da C3s la temperatura media dell’aria superficiale a marzo 2024 è stata di 14,14 gradi, 0,73 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 per marzo e 0,10 gradi al di sopra del precedente massimo stabilito nel marzo 2016.

Un aumento, tra l’altro, di 1,68 gradi in più rispetto a una stima della media di marzo per il periodo 1850-1900, periodo di riferimento preindustriale.

Dati che lanciano ancora una volta l’allarme, perché si tratta del decimo mese di fila, in un anno, che registra aumenti di temperatura record che vanno contro a quelle che sono state le direttive arrivate dalla COP21.

A Parigi, nel 2015, l’accordo infatti puntava a rimanere al di sotto di un aumento di +1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale. Dato che, riferisce Copernicus Climate Change Service, è stato ampiamente superato.

L’allarme e la corsa ai ripari

Ed ecco allora che dal programma Copernicus arrivano i primi messaggi preoccupati sulla situazione sull’intero globo, col tentativo di sensibilizzare i grandi Paesi a prendere provvedimenti prima che sia troppo tardi.

Fonte foto: ANSA Le conseguenze del caldo nel mondo

Samantha Burgess, vicedirettrice di Copernicus Climate Service, oltre a sottolineare come marzo 2024 sia stato l’ennesimo mese da record sia per la temperatura dell’aria sia per quella della superficie dell’oceano, ha infatti sottolineato che per fermare l’ulteriore riscaldamento “è necessaria una rapida riduzione delle emissioni di gas serra”.

Come sono aumentate le temperature nel mondo

Le temperature sono state maggiormente al di sopra della media in regioni centrali e orientali.

Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state sopra la media nell’America settentrionale orientale, in Groenlandia, nella Russia orientale, nell’America centrale, in parti del Sud America, in molte parti dell’Africa, nell’Australia meridionale e in parti dell’Antartide.

Dallo scorso giugno, la Terra ha battuto ogni mese i record di calore, con il contributo delle ondate di caldo marino in vaste aree degli oceani del globo.