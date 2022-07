Marmolada, crolla grande blocco di ghiaccio: ci sono morti e feriti. La situazione

Un grande blocco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada. Il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Ci sono morti e feriti.

Marmolada, elicotteri in volo per cercare eventuali dispersi

Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5 elicotteri ed unità cinofile si stanno recando nella zona per verificare l’eventuale presenza di persone disperse.

4 le persone decedute e 7 i feriti che sono stati ricoverati in più ospedali. Uno è grave.

I soccorritori hanno fatto sapere che i corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio ma non ancora recuperati e portati a valle. Le ricerche sono ancora in corso per verificare la presenza di altre persone.

Secondo le prime informazioni il distacco sarebbe avvenuto nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della Marmolada.

Le testimonianze dicono che il seracco si è spezzato in due punti, il crollo ha generato una colata di detriti di ghiaccio su un fronte di circa trecento metri. In quel tratto al momento del distacco si trovavano diversi escursionisti.

Le parole a caldo dell’Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto

Queste le parole “a caldo” dell’Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin: “Sono in contatto con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, per tenerlo informato, e con il Capo della Delegazione del Soccorso Alpino Alex Barattin”.

“Per la parte veneta sono già operativi i 2 elicotteri del Suem 118 della Ulss di Belluno. Operativo anche uno degli elicotteri della Protezione Civile della Regione del Veneto per trasportare squadre dei soccorritori alpini con unità cinofile sul posto. Tutte le squadre del soccorso alpino della zona sono state attivate. Già recuperati i primi feriti”.

Temperature record sulla Marmolada

Nella giornata di sabato 2 luglio, sulla Marmolada, era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta.

Fonte foto: iStock - agustavop Secondo le prime informazioni, il crollo si è verificato nei pressi di Punta Rocca.

Già nelle ore precedenti il crollo, ai piedi della vetta più alta delle Dolomiti, tra il Veneto e il Trentino, il ghiacciaio della Marmolada appariva in condizioni che, normalmente, si possono osservare nel mese di settembre, cioè al termine della stagione estiva.

Le scarse precipitazioni nevose durante l’inverno e le temperature primaverili superiori alla media hanno determinato, infatti, il parziale scioglimento del manto nevoso superficiale sulla Marmolada. In ampi settori, già prima del cedimento, il ghiaccio appariva completamente scoperto, tra zone rocciose e detritiche.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.