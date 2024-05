Mario Monti vorrebbe i soldati italiani in Ucraina, Salvini contro l'ex premier: "Lui e Macron vanno curati"

Matteo Salvini durissimo dopo le dichiarazioni di Mario Monti che aprono alla possibilità di inviare soldati italiani in Ucraina. Monti si è di fatto allineato a posizioni già espresse settimane prima dal presidente francese Emmanuel Macron.

Salvini contro Monti e Macron

Mi turba che dopo Macron, anche Monti oggi parli dell’invio di soldati italiani a combattere in Ucraina. Questi vanno curati: chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale, vale per Macron e per Monti, sono pericolosi.

Così ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini arrivando a un evento a Rho Fiera a Milano.

Mario Monti, senatore a vita e membro del Gruppo misto, nella mattinata di mercoledì 8 maggio aveva espresso il suo punto di vista ai microfoni di Radio 24.

Da Salvini no ai soldati, sì alla ricostruzione

Il capo della Lega si dice disponibile all’invio di personale e aiuti funzionali alla ricostruzione delle infrastrutture civili, ma si oppone categoricamente all’invio di truppe sul suolo ucraino:

Parlare di soldati italiani che potranno andare a combattere e morire in Ucraina lo ritengo una cosa gravissima. Ieri Putin ha invitato al dialogo e io spero che il 2024 sia l’anno della pace. Se Monti e Macron hanno tanta voglia di combattere, vadano in Ucraina. Io sono disponibile a ricostruire porti, ferrovie, strade, scuole e ospedali. Quando qualche italiano parla facilmente di guerra e soldati che combattono e muoiono fuori dai confini, secondo me c’è dietro un problema. Forse ti può interessare Sventato piano di Putin per assassinare Zelensky, rivelazione degli 007 dell'Ucraina: arrestati agenti russi Sventato un piano di Putin per assassinare Zelensky in Ucraina: i servizi segreti hanno arrestato alcune spie

In un’intervista di inizio maggio, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha assicurato che l’Italia non invierà truppe in Ucraina.

Ambasciatore di Francia invitato in Parlamento

“L’invio diretto di truppe Ue nel conflitto in Ucraina sarebbe una follia, la Lega è completamente contro questa ipotesi”, ha fatto eco il deputato leghista Alessandro Giglio Vigna parlando in Aula alla Camera nell’ambito delle missioni internazionali e criticando le parole di Macron.

Vigna ha riferito che in qualità di presidente della commissione Politiche Ue ha “invitato l’ambasciatore di Francia a venire a conferire davanti alla commissione” da lui presieduta.

Su questo, specifica Vigna, “il Parlamento non ha potere di convoca. È un invito, ma ritengo che l’ambasciatore francese debba chiarire, precisare ed eventualmente smorzare le parole” di Macron.