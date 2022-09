Marina di Carrara, la denuncia dei militanti della Lega: "Picchiati da 50 anarchici", la reazione di Salvini

Militanti della Lega picchiati con aste e bandiere a Marina di Carrara, in Toscana. È quanto denuncia il partito di Matteo Salvini in un comunicato. Sarebbero state aggredite anche alcune donne, mentre una persona avrebbero necessitato di cure mediche. Gli aggressori, una cinquantina, avrebbero buttato all’aria il gazebo, i gadget e avrebbero percosso i militanti.

La denuncia

Secondo il comunicato della Lega, la matrice dell’aggressione sarebbe anarchica.”Nelle scorse settimane abbiamo sopportato minacce e vandalismi in tutta Italia, da questo momento si è passato il limite. Si è trattato di un pestaggio organizzato da almeno 50 violenti scatenati”.

È il risultato, afferma il partito di centro-destra, “di settimane di delegittimazione della Lega, anche da parte del centrosinistra che insiste a infangare e a gridare al pericolo democratico. Al Viminale c’ è qualcuno?” accusa la forza politica di Matteo Salvini.

La reazione del leader della Lega

Commentando l’aggressione subita da un gruppo di militanti del partito a Marina di Carrara, Matteo Salvini ha annunciato che lunedì sarà in Toscana.

“Sarò sul luogo dell’aggressione squadrista a donne, anziani e militanti leghisti. Vigliacchi e violenti non fermeranno la voglia di cambiamento dei carraresi e dei toscani perbene” ha affermato il leader leghista.

“Una violenta aggressione”

Secondo l’europarlamentare toscana della Lega, Susanna Ceccardi, “è stato un fatto gravissimo come non ne accadevano da anni in questa regione. Purtroppo qui ci sono ancora dei rigurgiti antidemocratici in regione e nella provincia”.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini a Milano

Gli assalitori “erano uomini e donne scatenati. Qui in centro a Marina di Carrara, con tante persone che passeggiavano tranquillamente. E’ un fatto gravissimo. Andremo fino in fondo a questa storia”, ha sottolineato Ceccardi annunciando che sarebbe andata alla Questura per denunciare l’accaduto.

“Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto a danno di alcuni militanti della Lega a Marina di Carrara. Sono sconcertata dall’accaduto. Siamo davanti ad una vera e propria aggressione senza precedenti. Un attacco alla democrazia del nostro Paese” ha affermato il sottosegretario al ministero del Lavoro, Tiziana Nisini.

