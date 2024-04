Madre morta dopo aver interrotto la chemio a Treviso per far nascere il figlio: tumore scoperto dopo un sogno

Aveva sospeso le cure del tumore al seno per salvare il bimbo che portava in grembo, ma lei non ce l’ha fatta. È morta a 33 anni Azzurra Carnelos, la giovane mamma di Oderzo, in provincia di Treviso, che aveva interrotto la chemio per portare a termine la gravidanza, nonostante il ritorno del cancro che pensava di aver sconfitto.

La storia della mamma morta a Treviso per salvare il figlio

La 33enne aveva scoperto il tumore al seno nel 2019, dopo che la nonna morta per la stessa malattia le era apparsa in sogno mentre viveva a Milano. La ragazza aveva interpretato quella visione come un segno premonitore e si era sottoposta ai controlli, dai quali era emerso un nodulo al seno.

Azzurra aveva affrontato la chemioterapia prescritta dai medici, convinti che, dopo il ciclo di cure, la ragazza fosse riuscita a sconfiggere la neoplasia.

Il ritorno del tumore

La donna aveva dunque potuto ricominciare la propria vita e, dopo essersi sposata nel 2022, a febbraio del 2023 aveva scoperto di essere rimasta incinta.

A luglio dello stesso anno, durante i controlli sul feto, i medici le avevano diagnosticato il ritorno del tumore in una forma ancora più aggressiva e improvvisamente la gioia di diventare mamma aveva fatto spazio alla difficile scelta di dover decidere se continuare la chemioterapia o portare la gravidanza fino in fondo.

La sospensione della chemio

Azzurra aveva avuto il coraggio di interrompere le cure contro il cancro, per evitare che potessero compromettere la salute del figlio e alla 32esima settimana il personale del reparto di Neonatologia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso aveva ritenuto che fosse il momento di fare nascere il bambino, così da permettere alla madre di riprendere la terapia. A distanza di 8 mesi dal parto, nonostante avesse ricominciato le cure, la 33enne è morta nella giornata di sabato 13 aprile.

“Azzurra è stata forte, gentile, coraggiosa e sempre sorridente fino alla fine, godendosi ogni momento al fianco di suo figlio, che ora ha 8 mesi” hanno detto amici e parenti al Corriere della Sera.

Il precedente di Avezzano

La storia di Azzurra Carnelos porta alla memoria la stessa scelta fatta a marzo del 2023 da una mamma di Avezzano, di rinunciare alla chemio per fare nascere il figlio.

Anche in quel caso la donna, una madre di tre figli di 44 anni residente in provincia dell’Aquila, aveva sospeso le cure per il tumore, ma sei mesi dopo il parto era deceduta.