Lukashenko, "Prigozhin ha accettato di fermare la Wagner": l'annuncio a sorpresa del presidente bielorusso

Possibile svolta in Russia. Il presidente bielorusso Alexandr Lukashenko afferma di aver negoziato con Prighozhin “lo stop ai movimenti” delle truppe della Wagner, stando a quanto diffuso via Telegram. Secondo Lukashenko, Prighozin avrebbe accettato le condizioni da lui poste per il ritiro delle truppe.

L’annuncio del presidente bielorusso

Stando a queste indiscrezioni che arrivano alle agenzie russe Tass e Interfax, Evgenij Prigozhin avrebbe così accettato la proposta di Alexandr Lukashenko di fermare l’avanzata dei mercenari della Wagner verso Mosca e allentare così la tensione nel Paese.

Al momento i termini dell’accordo non sono stati resi noti. Putin aveva informato Lukashenko della situazione di tensione nella Federazione russa a seguito della rivolta del capo della milizia privata Wagner contro i vertici militari di Mosca in un colloquio telefonico svoltosi nel pomeriggio sabato 24 giugno.

La conferma di Prigozhin

Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa bielorussa, è stata “una soluzione accettabile, con garanzie di sicurezza per i combattenti di Wagner”. I negoziati tra Lukashenko e Prigozhin sono andati avanti tutto il giorno, ha aggiunto il servizio stampa della presidenza bielorussa.

I miliziani della Wagner sono arrivati “a 200 chilometri da Mosca” ma ora fanno “marcia indietro”, tornando verso sud per evitare “spargimento di sangue russo” da una parte o dall’altra. Lo afferma in un nuovo audio Yevgeny Prigozhin, che conferma l’accordo siglato con il presidente bielorusso.

“Torniamo in Ucraina”

Nello stesso messaggio audio, Prigozhin ha annunciato che le sue truppe si fermano e “tornano in Ucraina” a combattere. Nel primo pomeriggio di sabato 24 giugno, i mercenari della Wagner avevano annunciato l’inizio della guerra civile.

Fonte foto: ANSA La Wagner si ferma, l’annuncio a sorpresa

Nel messaggio diffuso, la milizia avrebbe iniziato a suonare la carica confermando l’intenzione di andare fino in fondo a questa sorprendente ribellione iniziata nelle scorse ore da Prigozhin: “Uno dei convogli del Gruppo Wagner è stato attaccato nella regione di Voronezh. Anche l’aviazione sta lavorando. La guerra civile è ufficialmente iniziata” hanno scritto.

In mattinata, il gruppo aveva annunciato di aver assunto il controllo di alcuni siti militari a Rostov, città molto vicina al confine ucraino. Da lì sarebbe partito un convoglio in direzione Mosca: Prigozhin ha dato il via ad una “marcia per la giustizia” e chiedeva la testa del ministro della difesa Shoigu.