Laura Pausini e Paolo Carta si sposano dopo 18 anni di relazione: spunta la pubblicazione dal Comune di Roma

Per il momento non esiste un annuncio ufficiale, ma dal sito istituzionale del Comune di Roma arriva la notizia: Laura Pausini e Paolo Carta si sposano e potrebbe parlarsene entro la fine del 2023. La coppia vive un’intensa relazione da 18 anni, e già in passato la cantante di Solarolo aveva lasciato intendere che presto sarebbe arrivato il “sì” per convolare a nozze.

Laura Pausini e Paolo Carta si sposano

Come riportano i quotidiani online – ‘Repubblica’ fra questi – la notizia arriva direttamente dal Comune di Roma, più precisamente dal servizio delle pubblicazioni dei matrimoni.

Laura Pausini e Paolo Carta si sposano, anche se non è dato conoscere la data delle nozze. Se ricerchiamo le generalità della cantante tramite la ricerca anagrafica – Pausini, Laura, 1974, F – troviamo la “richiesta numero 2023/P00002365” con i nomi e i cognomi della cantante e del suo futuro marito.

Fonte foto: IPA Laura Pausini e Paolo Carta si sposano dopo 18 anni di relazione

Seppure manchi un annuncio lanciato sui social dalla coppia, con le date di nascita e i loro nomi non ci si può sbagliare.

L’indiscrezione è arrivata dal settimanale ‘DiPiù’ ed è stata ripresa dagli altri quotidiani.

L’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta

La relazione tra la cantante di Solarolo e il musicista e produttore Paolo Carta è nata nel 2005, quando erano già uniti dalla musica. In quell’anno Paolo Bonolis aveva chiamato il chitarrista per il Festival di Sanremo.

L’amore tra i due sbocciò durante il tour a Parigi, quando la Pausini e Carta si accorsero che le loro affinità andavano ben oltre il palco e i dischi.

Ad oggi la coppia è una delle più amate tra il pubblico social e non solo, e la stessa cantante ha più volte rilasciato appassionate dichiarazioni d’amore per condividerle con i suoi fan.

I primi segnali nel 2022

Come ricostruisce ‘Repubblica’, già nel 2022 Laura Pausini non nascondeva l’intenzione di dire il fatidico “sì” al suo Paolo Carta.

Sue queste parole: “Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due”.

Ai fan non resta che attendere una dichiarazione pubblica da parte di Laura Pausini e Paolo Carta.