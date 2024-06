In Emilia-Romagna esondato fiume Secchia nella zona di Modena: il video dall'alto, le immagini impressionanti

L’Emilia-Romagna piange un morto dopo le frane e gli allagamenti. La sera di martedì 25 giugno, infatti, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un 85enne nei pressi del torrente Termina, vicino Parma: sarebbe stato sorpreso dall’acqua, senza riuscire a salvarsi. La situazione è critica anche nella zona di Modena, col fiume Secchia esondato: il video dall’alto è drammatico, le immagini sono impressionanti.

Il video del fiume Secchia esondato a Modena

Un drone ha testimoniato la situazione a Modena, dove il fiume Secchia, esondato, ha allagato le aree golenali tra zone agricole e alcune abitazioni.

Le immagini dall’alto sono davvero impressionanti.

Fonte foto: ANSA L’immagine del fiume Secchia dopo l’esondazione nel Modenese

Un morto a Parma, travolto dalla piena

Oltre ai danni a case e campi, l’Emilia-Romagna piange anche la prima vittima.

Verso le ore 20 di martedì 25 giugno, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un 85enne vicino al torrente Termina, affluente dell’Enza, che è esondato a Traversetolo, vicino Parma.

L’uomo era scomparso dalla mattina, travolto dalla piena fuori da casa sua, senza riuscire a mettersi in salvo.

Allerta arancione in Emilia-Romagna

La Protezione Civile, in Emilia-Romagna, per mercoledì 26 giugno ha diramato un’allerta arancione (24 ore prima era rossa): non sono previsti particolari eventi meteo, anche se non si escludono temporali isolati, ma c’è grande attenzione per il transito delle piene dei fiumi nelle aree di pianura.

Osservato speciale, in queste ore, è proprio il Secchia.

Restano chiusi alcuni ponti come il Pioppa a San Possidonio, il ponte Motta a Cavezzo e il ponte di Concordia.