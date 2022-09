Lanciano, auto travolge pedoni intenzionalmente: ci sono feriti, uno è grave

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un uomo alla guida di una Fiat Punto ha percorso a folle velocità il corso di Lanciano interdetto alle automobili e investito due pedoni, un uomo e una donna: l’episodio si è verificato attorno alle ore 10 del mattino di martedì 13 settembre.

Cosa è successo a Lanciano

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘Ansa’, un uomo alla guida di una Fiat Punto di colore bianco ha percorso a folle velocità il tratto pedonale di corso Trento e Trieste a Lanciano; lungo il tragitto, l’uomo ha intenzionalmente falciato prima un uomo anziano e poi una donna, che stava portando il passeggino con un bimbo, fortunatamente rimasto illeso.

Durante la sua corsa, la Fiat Punto di colore bianco ha anche danneggiato alcune auto parcheggiate sulla strada. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha inseguito l’automobilista. In ausilio sono giunti anche i Carabinieri.

Alle 10 del mattino di martedì 13 settembre, un'automobile ha travolto alcuni pedoni in corso Trento e Trieste a Lanciano, in provincia di Chieti, in Abruzzo.

Come stanno i pedoni colpiti dall’auto

L’uomo anziano è stato preso in pieno dalla Fiat Punto: ha riportato un grave trauma ed è stato elitrasportato all’ospedale di Pescara in codice rosso. La donna, meno grave, è stata invece trasportata all’ospedale di Lanciano.

Le testimonianze e maggiori dettagli

Alcuni testimoni hanno raccontato a ‘Tgcom24’ di aver assistito a “un vero e proprio far west” nel corso principale di Lanciano, dove tra l’altro oggi è previsto l’inizio della festa patronale della Madonna del Ponte.

Sempre ‘TgCom24’ ha riportato un commento pubblicato sui social network del figlio della donna colpita dalla Fiat Punto mentre trasportava il passeggino con un bimbo (il nipote): “Ringrazio mia madre, le farò una statua quando la dimetteranno“.

L’uomo a bordo della Fiat Punto sarebbe stato successivamente bloccato in località Santa Maria dei Mesi. Si trova in stato di fermo.